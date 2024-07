Hlavní je znovu začít operovat, děti to potřebují, říká chirurg z vybombardované nemocnice v Kyjevě

Když v pondělí na kyjevskou nemocnici Ochmatdyt dopadla ruská raketa, zrovna operoval pětiměsíční dítě. Jen o chvíli později v zakrváceném plášti pomáhal chirurg Ihor Kolodka s ošetřováním i vyprošťováním zraněných. „Musíme co nejrychleji znovu naplno pracovat. Sami na sebe úplně čas nemáme,“ popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Kyjev 11:33 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař Ihor Kolodka pomáhá po útoku na nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě | Foto: Roman Pilipey / AFP | Zdroj: Profimedia

Na úvod, můžete se prosím vrátit do oněch minut po úderu ruské rakety na dětskou onkologickou nemocnici? Vás zastihl na operačním sále…

Ano, právě jsme byli uprostřed operace, když jsme uslyšeli sirénu.

Co se odehrávalo v prvních minutách po dopadu ruské střely?

Byli jsme blízko k oknu, takže nás výbuch úplně odhodil od operačního stolu. Všichni jsme byli krvaví a tlaková vlna nás odhodila asi dva metry od toho stolu. Hned jsme zjistili, jestli je operované dítě v pořádku a nic se s ním nestalo. Náš anesteziolog s ním začal manuálně pracovat, protože přístroje už nefungovaly.

Kvůli tomu, že jsme byli uprostřed operace, tak jsme ji museli nějak zakončit. Tak jsme se domluvili s kolegy z jiné nemocnice, aby to dítě převzali a operaci dokončili.

Vy jste při explozi utrpěl tržnou ránu na hlavě. Kolega vám ji několika stehy ošetřil a brzy po útoku se na sociálních sítích objevily záběry, na nichž v plášti se stopami krve a s rouškou na ústech pomáháte odklízet sutiny. To byly jistě i emocionálně náročné chvíle…

Hned po výbuchu jsem běžel na ošetření, abych mohl dál pomáhat. Protože jsem věděl, že je v budově spousta lidí, spousta dětí. A že je nemůžeme ani na chvilku opustit a musíme hned běžet pomáhat zachraňovat životy.

Převoz pacientů

Jaká opatření jste museli podnikat v dalších hodinách i v souvislosti s evakuací malých pacientů?

Všichni věděli, co je třeba udělat. O pacienty se většinou staral jejich hlavní doktor. Já ty své mohl pustit domů, protože byli ošetření, byli v pořádku a nebyli v ohrožení života.

Museli jsme to zařídit tak, aby přímo na místě bylo méně lidí. Malé děti tam být nemohly. Ty, které potřebovaly ošetření v jiné nemocnici, byly záchrankami převezeny. V Kyjevě je hodně nemocnic a všechny rády pomohly, i lidé mimo ně.

Záchranáři a dobrovolníci u dětské nemocnice Ochmatdyt, která byla poškozena při ruském raketovém útoku v Kyjevě | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

Péče, kterou jste poskytovali v centrální onkologické nemocnici, se samozřejmě musela přesunout jinam. Kam? Kde a za jakých podmínek působíte v těchto dnech?

Přehodili nás do jiné nemocnice a už jsme dělali i první operace.

Máte možnost zajistit pouze základní, nebo i specializovanou péči o dětské onkologické pacienty?

Já jsem chirurg se specializací na tváře, operuji obličeje. Občas pomáháme i s operacemi onkologických pacientů.

Jak se s tou situací vyrovnávají děti, kterým se věnujete, a jejich rodiče?

Naše oddělení pracuje s dětmi, které mají vrozené vady, jako je rozštěp patra. S těmi pracujeme od narození až do osmnácti let. Psychologicky, logopedicky… děláme s nimi všechno. I chirurgicky, děláme jim několik operací ročně. Zrovna tomu dítěti, které jsme měli na sále, bylo pět měsíců. Pro něj to byla první operace.

Podle dostupných informací přitom někteří rodiče zvažují, jestli za těchto podmínek pokračovat v léčbě svých dětí. Je to tak?

Je to tak. Hodně lidí už si radši řekne, že už to vypadá dobře, takže už další operace vynechají. Takových tu je spousta.

Hlavně jsme šťastní, že jsme mohli zachránit to děcko, které jsme měli na operačním stole v momentě výbuchu a že se s ním nic nestalo.

Zničené přístroje

Už v prvních dnech po pondělním ruském úderu se podařilo vybrat prostřednictvím národní sbírkové platformy přes sedm milionů dolarů (168 milionů korun). Dnes už je to zřejmě víc. Kde můžou tyto prostředky pomoci především?

Výbuch rakety zničil hodně aparatury. Na oddělení jsme měli hodně nových přístrojů, nejlepší nástroje. Na operačním sále, kde jsme pracovali, to úplně zničilo anesteziologický přístroj za milion dolarů, který už teď nefunguje.

Provoz zasažené nemocnice je zatím zcela ochromen? Je reálné, že by mohl být alespoň částečně obnoven?

Bylo by to dobré. Teď pracujeme na tom, abychom mohli znovu naplno pracovat a pomáhat dětem. Protože Ochmatdyt je největší dětská nemocnice na Ukrajině a je dost velká i na evropské poměry.

Je tu spousta dětí, které potřebují pomoci. Proto se potřebujeme co nejrychleji vrátit k práci. Ostatní nemocnice nejsou jako ta naše, takže nemůžeme dělat sto procent toho, co bychom mohli u nás. Už jsem dneska četl, že umřel malý kluk, který byl ošetřován u nás v nemocnici. Je to velká smůla.

Pokud mohu osobněji, jak se s následky pondělního útoku vyrovnáváte vy sám? Muselo to být těžké. Jak se s tím vy smiřujete a jak se dostat zpátky psychicky do pohody?

Teď máme hodně práce a musíme dělat na tom, abychom mohli začít co nejrychleji znovu naplno pracovat. Už začínáme dělat první operace, takže na sebe úplně čas nemáme.

Pro mě už je to druhý takový raketový úder. První jsem zažil, když jsem jel loni do práce. Spousta Ukrajinců je připravena na to, že kdykoliv může přiletět raketa. Protože Rusko neútočí na vojenské cíle, pro ně je cílem každý Ukrajinec. Pro nás už je to skoro normální a jsme připraveni na to, že na nás házejí rakety.

Záchranáři a dobrovolníci u dětské nemocnice Ochmatdyt, která byla poškozena při ruském raketovém útoku v Kyjevě | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters