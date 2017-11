Hlavní soupeř Kotleby ve volbách podnikatel Lunter: Banskobystrický kraj vést jako firmu nechci

Je průkopníkem vegetariánského jídla na Slovensku. V šestašedesáti letech je šestinásobným otcem. Ján Lunter je další podnikatel, který chce do politiky. V tuto chvíli je to ale v první řadě muž, který může porazit v sobotních krajských volbách Mariana Kotlebu - šéfa banskobystrického kraje a lídra krajně pravicové strany obviněného z šíření extremismu na Slovensku. Lučenec (Slovensko) 21:00 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ján Lunter, kandidát na Banskobystrického župana a hlavní soupeř Mariana Kotleby | Foto: Martin Mikula | Zdroj: ČTK

Ján Lunter stojí na rozsáhlém náměstí v Lučenci, kousek od maďarských hranic. Jeho předvolební kampaň spěje ke konci. Je zima, všední den odpoledne a lidí je tu celkem málo. Lunter chce ale objet všechny kouty banskobystrického kraje. Volební účast totiž bývá tradičně malá a on ví, že každý hlas v tomto případě rozhoduje.

Jednou z věcí, na kterou Lunter láká své voliče, je práce. Banskobystrický kraj trpí nezaměstnaností. Lunter začal v devadesátých letech vyrábět se svou firmou tofu a cizrnovou pomazánku. V té době to bylo něco nevídaného, dnes zaměstnává přes 200 lidí a má pocit, že své schopnosti uplatí i v politice.

„Nemůžu být spokojený s tím, jak náš kraj vypadá. Naše ženy pracují někde v Rakousku, chlapi někde na montážích a župan sedí taky v Bratislavě místo toho, aby řídil kraj,“ popsal Radiožurnálu Lunter.

Župan, tedy šéf kraje, o kterém Lunter mluví, je Marian Kotleba. Před čtyřmi lety jeho krajně pravicová strana nečekaně uspěla právě v tomto kraji. LSNS se hlásí k odkazu fašistického Slovenského tátu, má výhrady proti Romům a členství v NATO a Evropské unii.

„I to je důvod, proč jsem se rozhodl, že když vede naši zemi do izolace, tak to se jen přidává k tomu marasmu, který v našem kraji je,“ řekl Lunter.

Porazit Kotlebu se rozhodlo několik kandidátů a pak ve prospěch podle výzkumů nejsilnějšího Jána Luntera odstoupili a vyjádřili mu podporu. Stejně jako třeba nejsilnější vládní strana premiéra Fica Smer. Ve slovenských médiích Lunterovi občas přezdívají banskobystrický Kiska, podnikatel, který zazářil na politické scéně. Vést kraj jako firmu prý ale Lunter nechce.

„Byznys je důležitá věc, která je potřebná. Politika také. Zkušenosti z byznysu jsou dobré, protože personalistika a marketing, to jsou věci, které se melou i na druhé straně. Ale samozřejmě v politice je to víc o odpovědnosti a o tom nevidět jen zisk, ale prospěch občanů,“ vysvětlil Lunter.

Ján Lunter už svůj podnik předal synům, aby mohl mít volné ruce v politice. V posledních předvolebních průzkumech měl proti Kotlebovi přes 50 procent. Ani on, ani členové jeho týmu si ale vítězstvím jistí nejsou. Volební účast bývá malá a lidé krajské volby často podceňují. K tomu, aby to letos bylo jinak, vyzvali tento týden Slováky už všichni nejvyšší ústavní činitelé s prosbou, aby se svým hlasem podíleli na boji proti extremismu.