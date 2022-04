Solovjov, Simonjanová nebo Kiseljov. Hlavní tváře Putinovy propagandy, na které dopadají sankce

Propaganda je nedílnou součástí dnešního ruského režimu. Vladimir Solovjov, Margarita Simonjanová, Dmitrij Kiseljov či Alexej Nikolov v ní hrají hlavní role. Kdo jsou? Jak podporují ruskou invazi na Ukrajinu a jak se jich osobně dotýká? Server iROZHLAS.cz se zaměřil na hlavní hlásné trouby kremelské propagandy, které kritizují „prohnilý“ Západ, často si ale jeho výhod užívají. PŘEHLED Praha/Moskva 7:00 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Kiseljov, Vladimir Solovjov, Alexej Nikolov a Margarita Simonjanová | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz Reuters/Profimedia

Vybraní Putinovi propagandisté

Vladimir Solovjov

Dost možná nejenergičtější kremelský propagandista. Dříve respektovaný nezávislý novinář se v průběhu let stal hlásnou troubou Kremlu. Za to byl v roce 2014 odměněn státním vyznamenáním s poukázáním na jeho „objektivní pokrývání událostí na Krymu“.

A v letech 2019 a 2020 byl také vyhlášen nejpopulárnějším novinářem v Rusku.

Vladimir Solovjov | Zdroj: Profimedia

Solovjov na sebe v uplynulých týdnech upoutal pozornost především v souvislosti se svými emotivními výpady vůči Západu. Řekl například, že se Rusko na Ukrajině nezastaví a bude pokračovat dál: „A pokud se domníváte, že se zastavíme na Ukrajině, zamyslete se 300krát. Připomenu vám, že Ukrajina je pouhá průběžná etapa k zabezpečení strategické bezpečnosti Ruské federace.“

V pořadu Prjamoj efir (Přímý přenos), kdy měl před sebou notebook se znakem Z, které používá ruská propaganda, také hned několikrát spojoval Ukrajinu s údajným fašismem nebo podpořil Putinův požadavek na stažení NATO na úroveň roku 1997.

Solovjov také vyzval Západ, ať si „strčí další vyhrožování sankcemi do zadku“. I jej totiž zasáhly britské či evropské sankce. Na sankčním seznamu Evropské unie se objevil s tím, že šíří „protiukrajinskou propagandu“.

Itálie mu v důsledku toho obstavila dvě luxusní vily, které v zemi má. Jednu na břehu severoitalského jezera Como, kterou se neznámý pachatel pokusil ve středu zapálit, druhou poblíž Neapole na jihu země.

Alex Melikishvili

@A_Melikishvili 2/2 Apart from owning a luxury 97 square meter villa on Lake Como, Solovyev and his large progeny all have permanent residence in NATO member-state Italy. youtube.com/watch?v=LvtJr-… 62 375

Na obstavení vil bouřlivě reagoval v jiném svém pořadu – Večer s Vladimirem Solovjovem: „Myslel jsem, že je Evropa baštou práva. Teď jsem pocítil na vlastní kůži, že neplatí, že je tam soukromý majetek nedotknutelný. U každé transakce jsem dokládal své příjmy, vše potřebné. Řádně jsem si vše koupil, zaplatil šílené daně a najednou někdo udělá rozhodnutí, že já jako novinář jsem na seznamu sankcí? A dopadne to na moje nemovitosti?“ rozčiloval se 58letý propagandista.

„Jste Rus? Tak to vám budeme muset zavřít váš evropský bankovní účet. Ale proč? Protože jste Rus. Jsme snad svědky obnovení železné opony?“ pokračoval.

Solovjov působí v novinářské branži od roku 1999. Pracoval pro televizi NTV vlastněnou Gazpromem, od roku 2010 má prestižní pozici ve vládou vlastněném televizním holdingu VGTRK (Ruská státní televizní a rozhlasová korporace). Na jeho kanálu Rossija 1 začal uvádět pořad Večer s Vladimirem Solovjovem, působí i na rádiu Vesti FM.

Před pár týdny YouTube zablokoval Solovljovův kanál kvůli jeho podpoře násilí, protože ve zveřejňovaných videích vyzýval k dalšímu bombardování Kyjeva, a to včetně civilních cílů.

Ve svých pořadech či na sociálních sítích, kde je velmi aktivní, se neštítí ruské publikum krmit dezinformacemi všeho druhu.

Tvrdí například, že Ukrajinci zabíjejí vlastní lidi, aby očernili Rusko, přičemž to prý útočí pouze na vojenské cíle. Dále uvedl, že Pentagon na Ukrajině vyrábí biologické zbraně, že USA plánují uvalit sankce na ruské děti nebo že je ukrajinský prezident Zelenskyj mentálně nemocný a Kyjev plánuje masivní teroristický útok na Donbase.

Margarita Simonjanová

„Když jsem se to dozvěděla, skoro jsem omdlela,“ řekla před lety pro The New York Times, kdy jako 25letá dostala nabídku šéfovat nové zpravodajské televizi Russia Today.

Šlo o dovršení jejího raketového kariérního vzrůstu. Již od mládí byla fascinovaná žurnalistikou a vynikala zarputilou povahou.

Margarita Simonjanová | Zdroj: Reuters

V dospívání strávila rok v rámci výměnného pobytu v USA. Její arménští rodiče si dokonce přáli, aby mladou Margaritu tamní americká rodina adoptovala s výhledem, že by pak mohli Rusko sami opustit a odejít za ní. To však jejich dcera odmítla, vrátila se do Ruska a zapřisáhla se, že rodinu z „hororu, chaosu a chudoby sama dostane“.

RT (dříve Russia Today) Vznikla v roce 2005 jako ruská zpravodajská televize vysílající zprávy z Ruska do světa. Vedení této nové propagandistické mediální operace byla tehdy najata 25letá televizní reportérka Margarita Simonjanová.

Na počátku bylo cílem televize zvrátit negativní globální obraz Rusů. Po letech, kdy příliš na Rusko orientované zprávy nepřitáhly větší zahraniční pozornost, se v roce 2008 televize přejmenovala na RT a začala kromě pozitivních zpráv o Rusku vysílat i negativní zprávy o zbytku světa, zejména o USA.

RT vysílá zpravodajství 24 hodin denně a tvrdí, že celosvětově oslovuje až 700 milionů diváků ve 100 zemích v angličtině, španělštině a arabštině.

Už v devatenácti se na vlastní pěst vydala pokrývat separatistickou válku v Čečensku. Díky entuziasmu a snaze přiblížit se americké kvalitě zpravodajství začala velmi rychle kariérně stoupat.

Dříve přátelský, až obdivný pohled na Spojené státy se však v jejích očích začal měnit na přelomu 90. a nultých let, kdy začala působit v ruské státní televizi. Mezi 22. a 25. rokem věku dělala kremelskou korespondentku, čímž se dostala do blízkosti prezidenta Putina. Podle listu Washington Post je od té doby Putinovi věrná. V jednu dobu byla dokonce součástí týmu, který usiloval o jeho znovuzvolení prezidentem.

Byť na rozdíl od jiných ruských státních kanálů působí RT oficiálně jako samostatná společnost, de facto je financována státem. Simonjanová má v kanceláři telefonní linku přímo do Kremlu.

Simonjanová je pravidelně zařazována do čela žebříčků nejvlivnějších žen v Rusku. V roce 2017 ji magazín Forbes zařadil na 52. místo v žebříčku nejmocnějších žen světa. Po ruské anexi Krymu v roce 2014 Simonjanová podobně jako Solovjov získala od Putina řád Za zásluhy o vlast.

Byť dříve říkala, že nemá ráda války, 21. února letošního roku se objevila v pořadu Vladimira Solovjova, kde společně oslavovali Putinovo uznání separatistických republik na východě Ukrajiny. „Především nechápu, proč tady ve studiu není šampaňské,“ prohlásila na začátku vysílání.

Kdo tvoří Putinovy blízké kruhy? Dominují silové složky, diplomacii odložil na druhou kolej Číst článek

Pocity z Putinova kroku, který předcházel ruské invazi do zbytku Ukrajiny o pár dní později, popsala jako „ohromující pocit euforie“ a dodala: „Na tento okamžik jsem čekala osm let. Mám z toho opravdovou radost. Děkuji ti, matičko Rusi!“ V pořadu také uvedla, že počítá s tím, že Rusko čekají „zlé časy a další sankce“.

V tom se nemýlila, Evropská unie televizi RT i samotnou Simonjanovou opravdu záhy sankcionovala, označila ji za „ústřední postavu kremelské propagandy“. V dokumentu se dále uvádí, že Simonjanová chovala pozitivní názory na anexi Krymu, vůči separatistům na Donbasu a podporovala aktivity podkopávající suverenitu Ukrajiny.

Dmitrij Kiseljov

Jedna z nejviditelnějších tváří ruské propagandy. Dmitrij Kiseljov bývá západními médii čas od času titulován jako ruský ministr propagandy. Jde o Putinova oblíbence, který proslul kontroverzními prohlášeními a ultrakonzervativními názory.

Kiseljov je nadále velmi populárním moderátorem televizního kanálu Rossija 1. Každý týden má dvouhodinový pořad Vesti Nedeli (Týdenní zprávy).

Ruský novinář Dmitrij Kiseljov | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Kiseljov je také generálním ředitelem VGTRK a zpravodajské agentury Rossija segodňa (Russia Today/Rusko dnes), jež vznikla krátce po začátku Putinova třetího prezidentského období. Tehdy došlo sloučením nezávislé zpravodajské agentury RIA Novosti a rozhlasové stanice Hlas Ruska (dříve Rádio Moskva) k výraznému omezení svobody médií.

Putinův ‚oblíbený oligarcha‘ Usmanov. Potrpí si na luxus, zbohatl na igelitkách a spoluvlastnil Arsenal Číst článek

Nová tisková agentura má stejný název, jako bylo původní jméno televizní stanice RT, šéfredaktorkou je dokonce v obou případech Margarita Simonjanová.

Když novinky jako nový ředitel oznamoval personálu, pronesl projev, který jeden ze zaměstnanců tajně nahrál. Kiseljov v něm říká: „Objektivita je mýtus. Představte si mladého muže, který rukou obejme ramena dívky a řekne jí: ‚Víš, už dlouho jsem ti chtěl říct, že se k tobě chovám objektivně.‘ Je to to, na co ta dívka čeká? Zřejmě ne,“ vyprávěl tehdy.

„Stejně tak naše země, Rusko, potřebuje naši lásku. Pakliže mluvíme o redakční policie, samozřejmě bych si přál, aby byla spojena s láskou k Rusku. Žurnalistika je nástrojem země,“ dodal nový ředitel.

Velmi obsáhle se dění kolem Ukrajiny v neděli věnoval známý moderátor Dmitrij Kiseljov, hlavní tvář stanice Rossija 1 | Foto: reprofoto Youtube

Za ruskými hranicemi Kiseljov proslul především kontroverzními výroky. Před deseti lety mimo jiné prohlásil, že orgány homosexuálů nejsou vhodné k transplantaci a je lepší je spálit. Neměli by podle něj také darovat ani krev či sperma. Kromě homofobie je také fanouškem všemožných konspiračních teorií.

Světovou známost Kiseljovovi zajistil výrok z března 2014, kdy prohlásil: „Rusko je jedinou zemí na světě, která je schopna změnit Ameriku v radioaktivní popel.“

Nejznámější oligarcha plný tajemství. Abramovič byl blízký Jelcinovi i Putinovi, proslul díky Chelsea Číst článek

Přes svou minulost spojenou s Ukrajinou, kde mnoho let pracoval, proti ní v posledních letech verbálně velmi silně vystupuje. V mnoha výrocích nezávislost či státnost Ukrajiny kritizuje a zpochybňuje. „Ukrajina je projektem Západu. Neexistuje žádná Ukrajina. Teď je to virtuální koncept, virtuální země a zhroucený stát. (…) Ukrajina je státem chaosu, bezpráví a absurdity,“ zní například některé jeho výroky.

Po ruské invazi na Krym byl Kiseljov jediným ruským novinářem zařazeným na sankční seznam Evropské unie. Brusel to tehdy zdůvodnil tím, že je „ústřední postavou vládní propagandy podporující rozmístění ruských jednotek na Ukrajině“. Od té doby jej sankcionovaly také Spojené státy, Ukrajina, Moldavsko, Švýcarsko nebo Kanada.

Kiseljov nazývá Západ „prohnilým a dekadentním“ a tamní kapitalismus za „krvelačný“, přesto si v západních bankách ukládal peníze a koupil si v USA motorový člun za necelých 50 tisíc dolarů. Od té doby jej využíval i u své nové velké vily s vinicemi na Krymu, kterou si pořídil vzápětí poté, co ukrajinský poloostrov obsadili ruští vojáci.

Alexej Nikolov

Velmi blízký spojenec šéfredaktorky RT Simonjanové Alexej Nikolov je ve zpravodajské televizi vysílající především do zahraničí už od jejího založení v roce 2005. Dnes zastává vysokou manažerskou pozici v celé organizaci, včetně anglického, arabského a španělského vysílání.

Alexej Nikolov na fotografii z roku 2015 | Zdroj: Profimedia

Čtyřiašedesátiletý Nikolov se za doby Sovětského svazu věnoval sportovní žurnalistice a k politickým tématům se přesunul až během perestrojky na konci 80. let. V roce 1990 pak stál u zrodu prvního nezávislého ruského rádia Echo Moskvy, kde četl zprávy a působil jako reportér.

Díky své dlouholeté reportérské činnosti v zahraničí mluví Nikolov velmi dobrou angličtinou. V roce 2013 například řekl pro Politico, že „nic jako objektivní reportování neexistuje“ a že Rusko má vždy na nějaký problém svůj vlastní – ruský – pohled.

Britské sankce zasáhly Nikolova 31. března, kdy vláda oznámila rozšíření protiruských postihů o dalších 14 subjektů včetně představitelů státních médií a jejich propagandistů.

Opatření míří proti těm, kdo šíří lži o ruské invazi na Ukrajinu, uvedlo britské ministerstvo zahraničí. Šéfka diplomacie Liz Trussová sdělila, že Londýn bude dál stupňovat tlak, aby ruský prezident na Ukrajině prohrál a že „Putinova válka je založená na přívalu lží,“ uvedla.

