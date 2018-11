Badatel Petr Polakovič obeslal přístavy, aby našel stopy prvního brazilského Kubíčka

Najít v obrovské Brazílii potomky těch, kteří přišli z území dnešní České republiky, není problém. Mnozí z nich přesně vědí, ze kterého města, vesnice nebo dokonce ze které chalupy jejich předkové přišli. Jenže u někdejšího brazilského prezidenta-budovatele Juscelina Kubitschka je to jiné. Tuto zapeklitou detektivku se snaží rozplést nadšenec Petr Polakovič. A je v tom doslova neúnavný. Seriál Náhlov 16:16 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Polakovič | Foto: David Koubek | Zdroj: Český rozhlas

V jihobrazilském městě Nova Petrópolis se skupinky místních dětí už léta učí česky. Jsou to potomci českých Němců, kteří sem přišli před stoletím a půl z okolí Jablonce nad Nisou nebo Nového Boru.

Potomci dalších českých přistěhovalců žijí ve městě São Bento do Sul. Zesláblé vazby mezi českými předky a jejich brazilskými potomky posiluje pan Petr Polakovič, dnes už profesionální badatel, ale hlavně velký nadšenec. Jinak by těžko vybudoval muzeum vystěhovalectví do Brazílie.

To dnes stojí v bývalém vojenském prostoru Ralsko, v Náhlově. Uvnitř budovy bývalé školy je sál a v něm visí mimo jiné brazilská vlajka. „Dá si někdo dobrou brazilskou kávu?“ ptá se obligátně Petr Polakovič, správce muzea. O osud Čechů, kteří v 19. století odešli do Brazílie, se nezajímá náhodou.

„V roce 1996 jsem byl pracovně v Brazílii a moc se mi tam líbilo. Pak jsem si vzpomněl, že mi babička tady v Náhlově vyprávěla, že máme v Brazílii nějaké příbuzné. Začal jsem hledat a za rok jsem je našel v Blumenau,“ říká pro Radiožurnál.

Ze zájmu o daleké příbuzné se stal koníček a vášeň. S vervou se pustil do příběhu bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitschka. Jeho kořeny mapoval i pro výstavu České stopy v Brazílii, která se dostala mimo jiné na Pražský Hrad.

Svou část expozice má v náhlovském muzeu. Vypráví, jak se už syn přistěhovalce, tedy z první generace narozené v Brazílii, stal senátorem a viceguvernérem bohatého státu Minas Gerais. A další potomek pak prezidentem.

Nadšený „detektiv“ Polakovič ale nepátral jen v místě Kubíčkova původu. Obeslal také přístavy, odkud mohl na daleký jihoamerický kontinent vyplout. A pátral i tam, kde se kdysi imigrant Kubíček usadil, a kde podle dostupných informací vyráběl nábytek.