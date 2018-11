Kubitschek se do Čech vracel. Odkud přesně pocházeli jeho předkové?

Podobně jako u nás používáme písmena TGM, v Brazílii mají významné iniciály JK. Jejich nositelem je prezident Juscelino Kubitschek. Muž zvaný zkratkou „žota ká“ nechal v rekordně krátkém čase vystavět futuristické hlavní město uprostřed pustiny a nastartoval rychlou modernizaci země. Jméno Kubíček je české. Jeho praděd Jan Nepomuk odešel do Brazílie na začátku 19. století z Třeboňska. Pátrání po předcích prezidenta je ale velmi zamotané. SERIÁL Třeboň / Rio de Janeiro 16:50 12. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Juscelino Kubitschek a jeho matka, po které si nechal jméno - prý velmi přísná učitelka Julia Kubitschek | Foto: David Koubek | Zdroj: Český rozhlas

Juscelino se měl jmenovat Kubitschek de Oliveira. Otec mu ale zemřel, když mu bylo 12, a on přijal za hlavní příjmení po matce Júlii. Ta mu předala také úctu vůči předkům.

„V roce 1930 vystudoval medicínu a získal stipendium v Paříži. Našetřil si na cestu a odjel vlakem do Československa, aby mohl navštívit vlast svých předků. Mnoho let poté tam poslal i nás,“ vypráví pro Radiožurnál dcera Maria Estela.

Společně se sestrou a matkou Sarah navštívila Třeboň v roce 1959. Právě odtud podle rodinné tradice pocházel imigrant, který v Jižní Americe založil slavný rod. Na zámku v archivu se po jeho původu pátrá desítky let.

Stopy po Janu Nepomuckém, který emigroval do Brazílie, lze nalézt v matričních knihách obce Kolný, jinde v archivu se objevuje Domanín. Pátrání v okolí Třeboně odhalilo, že Kubíčků tam žilo hodně. A existuje jen málo pevných bodů, o které by se hledání mohlo opřít: jako kdy přijel Kubíček do Brazílie, kdy se zhruba narodil, jak se přesně jmenoval a že byl truhlářem, se ví z rodinné historie, předávané generacemi brazilských Kubíčků.

„Pátrání po stopách prvního Kubíčka, který odešel do Brazílie, trochu připomíná pátrání po Járovi Cimrmanovi. Ten první Kubíček nám stále uniká,“ krčí rameny archivářka Laděna Plucarová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo byl první Kubíček, který se vydal na pouť do Brazílie? Poodhalí reportáž Davida Koubka

Dostihnout Kubíčka v historických knihách se pokusil také badatel Tomáš Hunčovský z okresního archivu v Českých Budějovicích. Jeden muž mu z procházených záznamů mizí – a tedy nejspíš emigroval. Není to ale Jan, povoláním truhlář, ale Josef, kovář.

„Já sám, který jsem provedl ten výzkum, si nemyslím, že to je ten Kubíček, kterého hledáme jako předka prezidenta. I když stopy ukazují na něj,“ říká badatel.

Aspoň se ale vyloučily falešné stopy v zápisech. A i to je dost. „Víme, odkud nepocházel. Zůstal nám už jen Domanín a může se ukázat, že někde byla další vesnice, kde nám nějaká rodina proklouzla. Takže se vydáváme na další cestu, naše pátrání se zužuje. Nakonec snad najdeme toho pravého,“ usmívá se archivář Hunčovský.