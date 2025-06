Hluboko pod zemí Írán ukrývá jaderné zařízení Fordo. Izrael ho chce zničit, nemá ale dost silné zbraně

Své útoky na Írán zdůvodňuje Izrael nutností zničit továrny, kde by mohly vznikat jaderné zbraně. Přestože několik zařízení už poškodil, jedno izraelským úderům stále odolává – Fordo umístěné hluboko pod zemí. Izraelské zbraně na něj nestačí. Jediná země s účinnými střelami jsou Spojené státy. Stále však není jisté, zda se do konfliktu zapojí, či nikoliv. Teherán 13:30 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránské jaderné zařízení Fordo | Foto: AFP / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP | Zdroj: Profimedia

Írán obvinění Izraele z toho, že vyrábí jaderné zbraně, dlouhodobě odmítá. Přesto v posledních desetiletích podle serveru Deutsche Welle vzniklo v zemi rovnou několik jaderných zařízení.

Na začátku milénia začala stavba jaderného zařízení Fordo nedaleko města Qom ležícího jižně od Teheránu.

Budovy rozléhající se na 5000 metrech čtverečních, kde probíhá výzkum a do kterých je umístěno přibližně 3000 centrifug na obohacování uranu, se nachází až 90 metrů pod zemí. Z povrchu k nim vede pět tunelů a široké je také ochranné nepřístupné pásmo.

Samotná existence Frodo byla zveřejněna až v roce 2009. Co přesně se za zdmi tvořenými betonem a horou děje, však zůstává tajemstvím.

Írán mluví o obohacování uranu pro lékařské účely, Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) tvrzení však nedokáže potvrdit. Při prováděných inspekcích má jen omezený přístup do zařízení. Írán nechal odstranit i monitorovací kamery.

Americký think-tank Institute for Science and International Security se však domnívá, že zde vzniká čistší obohacený uran použitelný do jaderných hlavic.

Zaměstnancům podle něj stačí jen tři týdny na produkci 233 kilogramů uranu vhodného k výrobě zbraní. Z toho lze vyrobit rovnou několik jaderných hlavic, uvádí stanice CNN.

„Celá operace skutečně musí být zakončena eliminací Fordo,“ popsal cíl Izraele velvyslanec ve Spojených státech Yechiel Leiter.

Izrael patří k jaderným velmocím, podle studie Stockholm International Peace Reasearch Institute (SIPRI) ze začátku týdne disponuje 90 jadernými hlavicemi.

Americké zapojení

Izraelské pokusy o zničení Fordo se však zatím nesetkaly s úspěchem. Zbraně, které má Izrael k dispozici, nedokážou proniknout tak hluboko pod povrch.

Takový arzenál mají pouze Spojené státy, střely jsou i umístěny v doletové vzdálenosti od Fordo. Zatím však není jasné, zda dá americký prezident pokyn k útoku.

Vojenský analytik CNN a bývalý důstojník amerického letectva Cedric Leighton za pravděpodobnější vývoj událostí považuje opakované údery Izraele na jediné místo, aby došlo k simulaci účinku silnější zbraně.

Izraelská armáda se může zaměřit také na ventilační šachty zařízení a přívody elektřiny. Provoz Fordo by se tím na několik měsíců zastavil, domnívá se.