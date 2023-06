Babišovy europoslankyně končí. Za hnutí ANO už nechce znovu kandidovat ani Dlabajová

„Rozhodla jsem se, že do dalších voleb na kandidátce ANO už nepůjdu,“ řekla Martina Dlabajová v rozhovoru pro Deník.cz. V Evropském parlamentu je za hnutí ANO druhé funkční období, další už začínat nechce. Problém vidí v neslučitelnosti jejího liberálního cítění a konzervativního směru, jakým se ANO v poslední době ubírá. Dlabajová se také obává možné spolupráce ANO s hnutím SPD. Brusel 16:22 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslankyně Martina Dlabajová (za ANO) | Zdroj: European Union 2019 - Source : EP

Hnutí ANO přijde v Evropském parlamentu o dvě své výrazné ženské tváře. V úterý pro Hospodářské noviny uvedla místopředsedkyně a někdejší jednička kandidátky Dita Charanzová, že se o křeslo pod hlavičkou ANO nebude ucházet. Nyní ji následuje i Martina Dlabajová.

„S kolegyní Ditou Charanzovou zastáváme v Evropském parlamentu liberální a proevropskou politiku celých devět let. Nikdy jsme z tohoto kurzu neuhnuly a nebudeme to měnit ani do budoucna. Jsme součástí liberální frakce a obě nás nejen v parlamentu vnímají jako političky se silným liberálním cítěním,“ objasňovala pro Deník.cz.

Na rozkol uvnitř hnutí ANO poukázaly odpovědi z rozsáhlé ankety serveru iROZHLAS.cz, ve které bylo oslovených 90 poslanců, senátorů, europoslanců, hejtmanů a primátorů.

Právě europoslankyně byly hlasem liberálního křídla, čímž se ale lišily od svých mužských kolegů. Ti si naopak notují třeba s bývalou ministryní Klárou Dostálovou, o které se nyní uvažuje, že by mohla příští kandidátku hnutí do europarlamentu vést.

Jak Dlabajová, tak den před ní Charanzová uvedly, že pro ně bylo zlomovým bodem květnové vystoupení ideového otce a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na národovecké a konzervativní konference CPAC v Budapešti. Hnutí se tak podle nich vzdálilo od ideových základů, které budovaly liberální subjekt.

Odchody z ANO

Rozchod s hnutím v podání europoslankyň znamená další odliv politiků, které ANO v poslední době zažívá. Kvůli svému liberálnějšímu smýšlení odešlo v poslední době výrazné ostravské duo hejtman Ivo Vondrák a primátor Tomáš Macura.

V minulosti se s hnutím ANO rozešli také europoslanci Pavel Telička nebo Petr Ježek. „Byli to lidé, kteří nevybočovali z evropského liberálního mainstreamu. Bez ohledu na to, co Babiš dělal doma, se chovali velmi rozumně a liberálně konformně v Bruselu,“ komentoval nedávno pro iROZHLAS.cz politolog Vít Hloušek z Masarykovy univerzity.

Pro nadcházející volby do Evropského parlamentu se tak rýsuje nová podoba kandidátky. Vedení hnutí ANO se nechalo mnohokrát slyšet, že by ráno v čele viděli někdejší ministryni životního prostředí Kláru Dostálovou. Do Bruselu by se rád podíval také poslanec a stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch (ANO).

Obhájit mandát ale plánují i současní europoslanci. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdili Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík. Poslední zástupce za hnutí ANO Martin Hlaváček se nevyjádřil.