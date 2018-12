Italské Hnutí pěti hvězd vyloučilo dva senátory a dva europoslance, utužuje disciplinu

Italské vládní Hnutí pěti hvězd vyloučilo ze svých řad dva senátory a dva europoslance, kteří údajně porušili různá interní pravidla tohoto protestního hnutí. Je mezi nimi i senátor Gregorio De Falco, hrdina záchranné operace při havárii lodě Costa Concordia a výrazná tvář předvolební kampaně. Hnutí pěti hvězd tak chce upevnit disciplínu svých poslanců, třebaže tím oslabilo většinu vládní koalice v Senátu, napsala agentura Reuters. Řím 22:13 31. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít senátor Gregorio De Falco | Foto: Fotobanka Profimedia

„Každý je důležitý, nikdo není nenahraditelný,“ uvedl na twitteru šéf Hnutí pěti hvězda vicepremiér Luigi Di Maio. „Kdo nestojí za koaliční smlouvou, půjde z hnutí. Respekt k voličům stojí na prvním místě,“ dodal.

Vládní koalice Hnutí pěti hvězd a protiimigrační Ligy má nyní mezi 320 senátory 167 křesel.

De Falco do Hnutí pěti hvězd vstoupil tento rok před březnovými volbami. Někdejší velitel pobřežní stráže vešel ve známost po havárii lodi Costa Concordia, při níž přišlo o život 32 lidí. Byl to on, kdo se na kapitána Franceska Schettina obořil, aby se vrátil na potápějící se loď. Schettino jej neposlechl a později byl odsouzen k 16 letům vězení.

Už od nástupu do Senátu se De Falco vzpíral stranickému diktátu. Hlasoval proti zákonu o migraci a bezpečnosti, který na konci listopadu prosadila vládní koalice a jenž výrazně omezil práva žadatelů o azyl. Vyslovil se i proti dalším vládním projektům - naposledy kritizoval skutečnost, že vláda v parlamentu protlačila návrh rozpočtu jen s omezenou debatou.

„Je mi to líto, nečekal jsem to,“ komentoval De Falco své vyloučení z Hnutí pěti hvězd. „Máme demokracii. Je nemyslitelné, aby byl někdo odstraněn jen proto, že řekne, co si myslí,“ reagoval přitom v listopadu v rozhovoru s Reuters na tvrzení, že pro svou přímočarost nemůže v Hnutí pěti hvězd dlouho vydržet.