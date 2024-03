Hodnocení kandidátek do eurovoleb: ‚Správné pořadí‘ vítězství i volná kroužkovací kampaň a skryté vzkazy

Do evropských voleb zbývají necelé tři měsíce. Většina českých stran a koalic už zveřejnila alespoň část svých kandidátek a některé i svůj volební program. Autoři Bruselských chlebíčků si k nim proto už podruhé sedli a vybaveni spoustou zákulisních informací rozebrali nejzajímavější jména a momenty na kandidátních listinách, v kampaních a programových dokumentech. Našli v nich i několik ukrytých poselství pro politické konkurenty. Bruselské chlebíčky Praha 11:21 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby do evropského parlamentu se uskuteční letos v červnu (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Jeden z těchto vzkazů se skrývá v programu hnutí STAN, který je z těch dosud zveřejněných suverénně nejdelší a nejpodrobnější. I přesto tato narážka neunikla Anně Urbanové. „Je to trošku fušování do řemesla jednomu konkrétnímu politikovi,“ komentuje pasáž schovanou na více než 30 stranách textu, která naráží na ornitologickou vášeň jednoho z lídrů kandidátek.

Bruselské chlebíčky hodnotí české kandidátky pro volby do Evropského parlamentu 2024. Poslechněte si celý podcast

Zatím nezveřejněný celý program Pirátů získala Zdeňka Trachtová a také v něm autoři podcastu odhalili rýpnutí do volebních soupeřů. A to do hnutí politika spojeného s dotačními kauzami a toastovým chlebem.

Filipa Nerada ale zaujal ještě jiný jev v desetibodovém pirátském dokumentu. „Kromě slov Evropa nebo evropská tam asi nejčastěji opakují slovo šmírování,“ všímá si. A ve volebním programu SPD a Trikolory pak nemilosrdně odhaluje a vyvrací řadu nepravd a zavádějících tvrzení o EU.

Skákat, či neskákat?

Na kandidátce koalice Spolu nedávno skončil poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura. Důvodem podle zákulisních informací bylo, aby díky preferenčním hlasům nepřeskočil některého z politiků na čelních pozicích. Už dříve ze stejného důvodu nepustilo Spolu na kandidátku například velmi viditelného bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska.

„Přijde mi to jako zvláštní krok, že na jednu stranu chtějí vyhrát, na druhou stranu ne tak moc nebo hlavně v tom správném pořadí,“ poznamenává k postupu koalice ODS, TOP 09 a lidovců Anna Urbanová a upozorňuje, že jinde mají naopak osobní kampaň a kroužkování povoleno.

Zkušení, nadějní i pochybní

Doposud zveřejněné kandidátky jsou mixem známých i méně známých jmen. Některé strany jako SOCDEM sázejí spíše na ostřílené politiky, jiné dávají hodně šanci mladým.

Asi nejmladší kandidátku sestavilo hnutí STAN. Na ní ale autorům Chlebíčků chybí více výraznějších osobností, které Starostové dopředu slibovali. „Spoléhají na to, že jsou tam budoucí vycházející hvězdy,“ myslí si Zdeňka Trachtová.

A další strany jdou do eurovolebního klání i s kandidáty s pochybnou nebo pikantní minulostí.

Kteří to jsou a kde mají povoleno bojovat o kroužky? Co stojí za skrytými programovými vzkazy politickým rivalům? A jaké další zajímavosti autoři podcastu odhalili v kampaních aspirantů na křesla v Evropském parlamentu? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky, audio je v úvodu článku.