‚Zvýšit transparentnost ve vládě.‘ Evropská protikorupční skupina informovala o stavu na Slovensku

Evropská skupina států proti korupci (GRECO) ve čtvrtek zveřejnila hodnoticí zprávu o stavu korupce na Slovensku. Zemi v ní žádá, aby posílila účinnost svého právního rámce a politik, jež mají zabránit korupci na nejvyšších exekutivních postech a v policejních složkách. Přišla i s konkrétními příklady, na které by se mělo Slovensko zaměřit. Dokumenty Brusel 13:19 22. srpna 2019

Zpráva byla připravena na pozadí četných demonstrací, jež Slovenskem v posledním roce otřásaly a které vyvolala vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, píše mluvčí skupiny Jaime Rodriguez v tiskové zprávě.

Podle GRECO má slovenský právní řád v současnosti řadu systémových slabin týkajících se prevence korupce, které je třeba co nejrychleji vyřešit. Skupina Slovensko přímo vybízí, aby zformovalo akční plán, který se bude korupčními riziky zabývat.

Dále se v hodnoticí zprávě píše, že země potřebuje zvýšit transparentnost osob ve vládě. Mezi konkrétními doporučeními GRECO napsalo, že by slovenská vláda měla zaznamenávat a zveřejňovat kontakty s lobbisty a dary, jež politici obdrží, stejně tak jako více informovat veřejnost o vládních zájmech a prohlášeních.

GRECO Slovensko navíc vyzývá, aby upravilo svůj Etický kodex pro policejní síly, jehož současnou podobu považuje za příliš obecnou a nekonkrétní. Podle skupiny by měla nová verze kodexu mimo jiné obsahovat také „praktický manuál obsahující příklady z reálného života“. V neposlední řadě volá GRECO po větší ochraně informátorů z policejních složek, „kteří se v praxi velmi osvědčili“.

Skupina států proti korupci neboli GRECO (The Group of States against Corruption) je antikorupční skupinou Rady Evropy, která byla ustanovena v roce 1999. Jejím cílem se zlepšit schopnost svých členů v boji proti korupci pomocí kontroly na základě vzájemného hodnocení se a vyvíjení tlaku. Má 49 členů – kromě evropských států do ní patří Spojené státy.

Česká republika je členem od roku 2002 a má v uskupení dva zástupce – z ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Slovensko patří mezi jednoho ze zakládajících členů skupiny.