Hohlmeierová žádá šéfa Europarlamentu o reakci na Babišovy výroky. ‚Zvažuje se to,‘ řekla mluvčí

V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci @Tomáš Zdechovský 🇨🇿🇪🇺 a @Mikuláš Peksa vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka.