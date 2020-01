Byly chvíle, kdy živí záviděli mrtvým, vzpomíná 75 let po osvobození tábora v Osvětimi bývalý vězeň

Pietní akty začnou ráno, kdy by měl polský prezident Duda ve společnosti bývalých vězňů z tábora položit květiny u takzvané zdi smrti, kde byli vězni v táboře popravováni. Před polednem by pak měl Duda s izraelským prezidentem Rivlinem položit květiny u památníku polského odbojáře Witolda Pileckého, který se v roce 1940 nechal do Osvětimi zavřít dobrovolně, aby prověřil zprávy o tamních zvěrstvech nacistů a informoval o nich svět.

U příležitosti letošního 75. výročí osvobození tábora Osvětim se už minulý týden konalo v Jeruzalémě světové fórum o holokaustu, kterého se účastnily desítky státníků, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, amerického viceprezidenta Mikea Pence či prezidenta Francie Emmanuela Macrona. Z těchto tří v pondělí do Osvětimi nikdo nepřijede. Fóra v Jeruzalémě se naopak neúčastnilo Polsko kvůli sporům s Moskvou ohledně viny za vyvolání druhé světové války.

Lydie Tischlerová: Do transportu jsem šla dobrovolně, za rodinou. Maminku už jsem ale nikdy neviděla Číst článek

Návrat do Osvětimi

Hlavními hosty pondělní vzpomínkové akce budou přeživší vězni z koncentračního tábora. Do Osvětimi jich z celého světa přijelo asi 200. Mnohým z nich už je přes 90 let.

Jedním z nich je i Ben Lesser, kterému bylo 15 a půl, když ho nacisti deportovali z Maďarska do Osvětimi. Do Uher rodina majitele továrny na čokoládu, víno a sirup uprchla z polského Krakova v roce 1943. O rok později se Ben do rodného kraje vrátil jako židovský vězeň.

„Viděli jsme čtyři nebo pět komínů a dým, který z nich stoupal. Šlehaly odtud i plameny a prach pokrýval celé prostranství kolem. O plynových komorách jsme tehdy nic netušili. Postavili mě do fronty k doktoru Mengelemu. Slyšel jsem, jak se vězně před mnou ptá: Uběhnete pět kilometrů? A ten člověk mu odpověděl, že pět kilometrů by se raději svezl. Tak se postavte tady napravo. To znamenalo cestu přímo do plynových komor,“ vypráví.

Zaslechnutá konverzace židovskému mladíkovi zachránila život. Ještě něž se ho Mengele stihl zeptat, vyhrkl německy, že je mu 18 let a že je zdravý a práceschopný. Mengele ho tedy poslal do leva.

Mengele si nás šetřil, až dorosteme, vzpomíná jedno z dvojčat na hrůzné pokusy v Osvětimi Číst článek

„Ani tam jsme ale neměli vyhráno. Nahnali nás do ubikace a kápo nám řekl: ‚Vy, maďarští Židi, si myslíte, že jste tu na prázdninách. Probuďte se! Vidíte ten kouř z komínů? To jsou vaše matky, otcové, bratři a sestry. Když nebude dělat přesně to, co vám řeknou, dopadnete taky tak.‘ To byl náš začátek v Auschwitz,“ dodává Lesser.

Když živí závidí mrtvým

„Nastaly chvíle, kdy živí opravdu záviděli mrtvým,“ vzpomíná další bývalý vězeň číslo 188005 Igor Malickij z ukrajinského Charkova, který pracoval u plynových komor.

„Ležela tam nahá žena. Doteď si pamatuji její krásnou tvář. Kolem prsou se jí batolilo děťátko, které plyn nějakým zázrakem neotrávil. Zeptal jsem se staršího spoluvězně, co s ním mám dělat.“ ‚Přines ho sem a oznam, že dítě je živé,‘ odpověděl mi.

„Das Kinder ist nich tot,“ hlásil jsem důstojníkovi, protože to už jsem uměl slušně německy. On to dítě vzal za nožičky, praštil s ním o zem a hodil na hromadu mrtvých těl.

Auschwitz-Birkenau

Koncentrační tábor Osvětim (německy Auschwitz) založili nacisté v roce 1940 a mezi prvními v něm byli internováni polští odbojáři. Následující rok byl poblíž postaven rozsáhlejší komplex Osvětim II - Březinka (Birkenau), který se stal největším střediskem určeným nacisty k vyhlazování evropských Židů. Podle osvětimského muzea v táboře zahynulo přes 1,1 milionu lidí, z toho milion Židů. Vězněno tam bylo i na 50 tisíc československých občanů, z nichž přežilo asi 6000.

Na pondělí připadá Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který je připomínán z vyhlášení Valného shromáždění OSN od roku 2006. Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského původu.