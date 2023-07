Honduras jedná s Čínou o stavbě železnice za dvacet miliard dolarů. Práce mohou trvat patnáct let

Honduraská vláda hledá investory, kteří by pomohli financovat výstavbu železniční trati za dvacet miliard dolarů (bezmála 435 miliard korun), a obrátila se kvůli tomu na zástupce Číny. Navrhovaná trať má spojovat atlantické a tichomořské pobřeží této středoamerické země. Informovala o tom agentura Reuters. Honduras letos v březnu po desítkách let ukončil diplomatické styky s Tchaj-wanem a navázal vztahy s Pekingem. Tegucigalpa 16:14 8. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navrhovaná železnice by mohla být dokončena do zhruba 15 let | Zdroj: Reuters

Honduras a Čína jednají o vůbec prvním paktu o volném obchodu, který by propojil jejich ekonomiky. Představitelé obou zemí dále jednali o infrastrukturních projektech týkajících se přehrad a výroby elektřiny, řekl novinářům honduraský ministr hospodářského rozvoje Fredy Cerrato.

„Představili jsme čínským zástupcům projekty, jež má Honduras zájem financovat a které jsou životně důležité pro rozvoj naší země,“ řekl ministr. „Jednali jsme o výstavbě přehrad a železnice spojující obě pobřeží,“ dodal.

Zástupci Číny, která je druhou největší ekonomikou světa, podle něj projevili zájem o projekty rozvíjené s využitím veřejných i soukromých prostředků. Navrhovaná železnice by mohla být dokončena do zhruba 15 let, odhadl Cerrato.

V březnu honduraské ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že Tegucigalpa uznává pouze jednu Čínu a že Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí čínského území. Vztahy Tchaj-wanu s Hondurasem se datovaly do čtyřicátých let minulého století.

Čínský prezident Si Ťin-pching v roce 2013 spustil iniciativu nové Hedvábné stezky. Projekt poskytuje rozvíjejícím se zemím finanční prostředky na budování infrastruktury, jako jsou přístavy, silnice a mosty. Řada evropských zemí či Spojené státy však tuto iniciativu vnímají jako nezdravé posilování vlivu čínského režimu a chtějí jej vyvážit.