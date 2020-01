Správkyně Lamová: Hongkong musí být loajální Číně, aby mohl i po roce 2047 pokračovat stejně

Hongkong by prý mohl být spravován na základě principu „jedna země, dva systémy“ i po roce 2047, kdy vyprší dohoda Británie a Číny z roku 1997 o zvláštním poloautonomním statusu města. Podmínkou však je, aby do té doby zůstalo obyvatelstvo loajální vůči Pekingu. Před místní Legislativní radou to ve čtvrtek prohlásila správkyně Hongkongu Carrie Lamová.

