Demonstrace v Hongkongu nepolevily ani během Vánoc. Policie zadržela přes 330 protestujících

Istanbul uzavřel Bosporskou úžinu kvůli havárii nákladní lodi. Při cestě průplavem narazila do břehu

Plavidlo se dostalo do potíží u pevnosti Rumeli Hisari asi 25 minut poté, co vplulo do průlivu Bospor. Těsně před nehodou hlásilo poruchu motoru. Na místě zasahovaly záchranné lodě.