Policie odháněla demonstranty v Hongkongu slzným plynem. Trvající nepokoje se odrazily i na ekonomice

Hongkongská policie v sobotu použila slzný plyn proti tisícům demonstrantů ve Victoria Parku v centru města a později ve čtvrti Wan Chai, nedaleko sídla policie. Informovala o tom agentura Reuters. Protivládní shromáždění nebylo povolené. Zhruba stovka prodemokratických kandidátů v nadcházejících volbách se přesto s voliči nejprve sešla v nákupní čtvrti Causeway Bay a pak se vydali do centra. Hongkong 11:27 2. listopadu 2019

Většina demonstrantů byla oblečena v černé s maskami zakrytými obličeji, třebaže minulý měsíc bylo maskování pod hrozbou až ročního vězení zakázáno. Někteří protestující vztyčovali improvizované barikády ze železných plotů a fotbalových branek, jiní je při tom kryli deštníky. Na policisty hodili nejméně jednu zápalnou lahev.

Mnoho z protestujících zpívalo britskou a americkou hymnu a volali po nezávislosti někdejší britské kolonie, která se v roce 1997 vrátila pod správu Pekingu.

Čínský prezident Si Ťin-pching nicméně v polovině října prohlásil, že kdo se pokusí oddělit od Číny jakoukoli oblast, „zemře, jeho tělo bude rozdrceno a kosti rozemlety na prach“.

Policie se nejprve dav pokoušela rozehnat výzvami. Demonstranty s pomocí tlampačů varovala, že mohou být za nepovolené shromáždění stíháni.

Úpadek do recese

Měsíce trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997. Jejich spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny.

Hongkong je v současné době spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje. Demonstranti v ulicích od června žádají demokratické reformy, včetně přímé volby správce Hongkongu.

Nepokoje se odrazily i na ekonomice tohoto asijského finančního centra. Podle vládních údajů zveřejněných ve čtvrtek se Hongkong ve třetím čtvrtletí propadl poprvé od finanční krize v roce 2008 do recese. Vedle protivládních demonstrací k tomu přispěla i americko-čínská obchodní válka.

Hrubý domácí produkt (HDP) se za červenec až září snížil proti předchozímu čtvrtletí o 3,2 procent a zaznamenal pokles už druhé čtvrtletí za sebou, a splnil tak technickou definici recese.