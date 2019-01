Hongkong se podřizuje Číně. Za urážku státní hymny mají hrozit až tři roky vězení

Hongkong se chystá schválit kontroverzní zákon o národní hymně, který může podle kritiků narušit ústavní ochranu svobody projevu, všímá si server americké stanice CNN.

Navržená legislativa předpokládá, že člověk, který „urazí státní hymnu“, může strávit ve vězení až tři roky. Navíc se píseň budou muset povinně učit děti ve školách, a to i v těch mezinárodních. Portál americké televize připomíná, že čínská hymna začíná slovy: „Povstaňte, kdo nechcete otroky se stát!“

Pevninská Čína přijala zákon o národní hymně v roce 2017 a následně ho připojila i k hongkongské ústavě. Znamenalo to, že někdejší britská kolonie musela navrhnout a zavést stejnou legislativu bez ohledu na to, zda je v rozporu se zárukou svobody projevu v ústavě.

Hongkongský tajemník pro záležitosti ústavy a pevniny Patrick Nip prohlásil, že vše bude záležet na tom, kolik lidí bude za údajnou urážku ústavy trestně stíháno, a vyjádřil naději, že žádní. Provládní poslanci mají v místním parlamentu většinu, takže zákon téměř jistě projde.

Úctu nelze vynutit

Kritici hongkongské a čínské vlády legislativu považují za další ránu svobodám města. Ty ostatně podle CNN dostaly v posledních letech pořádně na frak – z parlamentu byli vyloučeni demokraticky zvolení poslanci, další dostali zákaz kandidovat ve volbách a řada aktivistů a prodemokratických osobností je trestně stíhána. Rovněž panuje znepokojení ze stále větší autocenzury médií a různých orgánů.

Vloni také nebylo prodlouženo pobytové vízum korespondentovi listu Financial Times poté, co pozval do Klubu zahraničních zpravodajů jednoho prodemokratického aktivistu. Bylo to poprvé v moderní době, kdy nějaký novinář dostal zákaz pracovat v Hongkongu. A hned potom zrušili pořadatelé – tedy nikoliv úřady – několik akcí, jichž se měli zúčastnit čínští disidenti.

Vágnost zákona o národní hymně povede k ještě větší autocenzuře, upozorňuje docent sinologie na australské Monashově univerzitě v australském Melbourne Kevin Carrico. Podle něj je vágní povaha údajné „urážky“ nejen ohrožením svobody projevu, ale i zpochybněním vlády práva v Hongkongu, a tedy celého jeho právního systému.

Aktivisté tuto středu uspořádali před parlamentem krátkou protestní demonstraci, ale byli tam i stoupenci Číny, kteří požadovali, aby byla norma přijata. „Zákon si úctu k národní hymně vynucuje, ale úctu nelze vzbudit zákonem,“ upozornila prodemokratická poslankyně Claudia Mo. „Úctu lze pouze získat, a ne ji vynucovat,“ cituje kritičku vlády v Hongkongu server stanice CNN.