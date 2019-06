V deštivém Hongkongu se hraje o osudu správkyně. Další demonstrace má upozornit vůdce zemí G20

Hongkong se chystá na další protičínskou demonstraci. Organizátoři ji svolávají proto, aby upozornili dvacet nejvlivnějších světových politiků, kteří se už za pár hodin sejdou v Japonsku, na to, jak se Čína chová v Hongkongu. A doufají, že další shromáždění ještě více podlomí politickou funkci současné správkyně města Carrie Lamové. Od stálého zpravodaje Hongkong 13:42 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hongkong ve středu zažije další protičínskou demonstraci | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Prudký déšť přichází teď, v létě, do Hongkongu prakticky každé odpoledne. A ti, kdo organizují demonstrace - ať už na Edinburgh Place, nebo v Kowloonu, říkají, že jsou to vodní hodiny, které odměřují čas, který ještě zbývá Carrie Lamové ve funkci.

„Jsme si jisti tím, že Peking ji nenechá dlouho v její funkci. Neplní úkoly, které ji komunisté zadali. A od toho jsme tady my. Naše demonstrace mají ukázat, že pro nás a pro naše děti chceme demokracii a svobodu slova zachovat co nejdéle to bude možné,“ vysvětluje Radiožurnálu demonstrant Samuel Kwan.

Plánuje po nocích

Přes den vede renomovanou turistickou kancelář a po nocích plánuje s kolegy jak odhalit v demonstrujícím davu čínské provokatéry. Anebo dokázat podezření, že mezi hongkongskými policisty zasahují i jejich kolegové z pevninské Číny.

„Všimli jsme si toho už při demonstraci na začátku června, kam přišlo přes milion lidí. Mají uniformy našich, hongkongských policistů, ale bez identifikačních čísel. Když je chceme vidět, okamžitě je jejich kolegové odsunou někam za sebe,“ krčí rameny Arthur Chan, další z pravidelných účastníků demonstrací.

Tvrdý zásah

Samuel i Arthur říkají, že oni sami se o sebe nebojí. Policie podle nich poslední zásah proti davu přehnala. Desítky zraněných, slzný plyn a gumové projektily - to všechno podle nich přitáhlo pozornost světa. A správkyni města Carrie Lamové přidělalo další starosti.

„Slyšela jsem vás hlasitě a jasně. A nabízím všem lidem v Hongkongu svou nejupřímnější omluvu,“ vzkázala Lamová několik dní po poslední demonstraci obyvatelům města.

Ti, kteří volají po jejím odstoupení, to považují za neupřímné a tvrdí, že chce jen za každou cenu vydržet ve své prestižní politické funkci.

Ti, kdo ji fandí, si naopak myslí, že ulice města okupují anarchisté. A Lamová má podle nich ještě tři roky ve své funkci na to, aby je přesvědčila, že Hongkong o své demokratické benefity nepřichází.