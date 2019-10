Správkyně Hongkongu Lamová nevyloučila zásah čínské armády. Už nejde o pokojné hnutí, tvrdí

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová varovala, že by čínská armáda mohla zasáhnout, pokud by se situace v Hongkongu tak zhoršila, že by se nedala vyloučit žádná možnost. Místní úřady ale podle ní dál věří, že situaci zvládnou vlastními silami. Lamová na úterní tiskové konferenci vyzvala zahraniční kritiky, aby přijali realitu, že po čtyřech měsících protestů, poznamenaných ostrou eskalací násilí, už nelze mluvit o „pokojném hnutí za demokracii“.

