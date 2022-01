‚Musíme zajistit bezpečnost všech.‘ Ukončení činnosti ohlásil další hongkongský zpravodajský server

Hongkongský nezávislý zpravodajský portál Citizen News oznámil, že ukončuje činnost, aby zajistil bezpečnost svých zaměstnanců. Stalo se tak několik dní poté, co po zatčení sedmi svých spolupracovníků ohlásil v Hongkongu konec působení také prodemokratický zpravodajský web Stand News, upozornila agentura AFP. Hongkong 6:27 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanec hongkongského nezávislého zpravodajského portálu Citizen News vykukuje z kanceláře | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Portál Citizen News, jehož chod financují uživatelé, je v Hongkongu jedním z nejoblíbenějších informačních serverů. Funguje od roku 2017, kdy ho založila skupina zkušených novinářů.

„Kvůli zásadním změnám ve společnosti v posledních dvou letech a zhoršujícímu se prostředí pro média již bohužel nedokážeme beze strachu proměňovat své přesvědčení ve skutečnost,“ uvedl v neděli server na facebooku.

„Musíme zajistit bezpečnost a pohodu všech, kdo se podílejí na našem chodu,“ sdělil informační portál. Upřesnil, že jeho fungování skončí v úterý.

Když se bývalá britská kolonie Hongkong v roce 1997 vracela pod čínskou správu, dělo se tak s příslibem, že ve městě budou chráněna osobní práva včetně svobody tisku.

Podle prodemokratických aktivistů je však svoboda v Hongkongu omezována, a to především od doby, co Peking v tomto finančním centru prosadil kritizovaný bezpečnostní zákon. Hongkongské vedení však tato tvrzení odmítá a popírá, že by se zaměřovalo na média.

O rozhodnutí ukončit činnost informoval ve středu po policejním zátahu ve svých kancelářích také web Stand News.

V loňském roce přestal v Hongkongu vycházet populární prodemokratický deník Apple Daily. I v něm provedla předtím policie razii a zatkla několik členů jeho vedení. Jeho někdejší vydavatel Jimmy Lai byl odsouzen ve vícero procesech a podle zdrojů agentury Reuters si nyní odpykává udělené tresty ve věznici s nejvyšší ostrahou.