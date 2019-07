Další rušná noc. Hongkongem pochodovaly desetitisíce lidí, policie je rozháněla obušky

Hongkong má za sebou další střety demonstrantů s policií. Trvaly prakticky celou nedělní noc. Desetitisíce lidí zablokovaly mezinárodní železniční terminál, kudy do města denně přijíždějí stovky čínských turistů. Policie nakonec rozháněla demonstranty obušky a pepřovými spreji. Otevřené projevy nespokojenosti už přitom nejsou jen výhradou místních obyvatel. Od zpravodaje z místa Hong Kong 8:39 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstanti v ulicích Hongkongu | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Hned na úvod demonstrace doslova zkolabovala doprava na jedné z nejrušnějších ulic v Hongkongu – na turisticky proslavené Nathan Road. Lidé měli nad hlavami nejen transparenty o tom, že vydrží až do splnění svých požadavků, ale objevily se i vlajky Velké Británie nebo Taiwanu.

Průvod došel až k železničnímu terminálu v Kowloonu, ale demonstranti ho ani nezablokovali, ani nevnikli na nástupiště, nebo k imigrační kontrole.

„Dneska lístek na vlak nekoupíte. Kvůli té demonstraci. Přijďte zítra, to už vše poběží normálně,“ vysvětluje turistům žena, která pracuje jako dobrovolnice na hlavním nádraží. Vysokorychlostní expresy nakonec z nádraží odjely, ale pověstný luxus hongkongského terminálu vzal za své.

„Nechápu to. Jak si tohle můžou dovolit? Za co demonstrují? Hongkong je čínský a oni pořád dělají takové problémy!“ rozčiluje se zase čínská turistka z Kantonu. Svůj vlak přitom bez problémů stíhá a za hodinu a půl bude doma.

Obrana deštníkem

Pozdě v noci lidé odmítli uvolnit ulice ve čtvrti Mong Kok a při rozhánění davu policie několik lidí zranila i zatkla. Policisté znovu použili pepřové spreje, demonstranti se proti tomu s úspěchem bránili svými osvědčenými deštníky.

Mezi demonstranty se tentokrát objevila třeba i paní Josephine. Před 12 lety přijela z Keni, pracuje jako pomocnice v domácnosti a nikdy se nechtěla míchat do záležitostí, které jsou de facto proti úřadům, které rozhodují o tom, jestli jí udělí pracovní povolení. Teď ale prý cítí, že do davu demonstrantů patří.

„Hongkong má neskutečnou míru demokracie, lidé se tu chovají skvěle – a to nemluvím o školství. Chápu, že lidé nechtějí zahodit léta práce. Vím, může mě to nakonec stát místo a úřady mě vyhostí, ale dlužím to zdejším lidem,“ říká pro Radiožurnál odhodlaně.

I ona má černé oblečení, aby tak vyjádřila respekt a soucit k lidem, jejichž příbuzní spáchali na konci června v Hongkongu sebevraždu. Prý na protest proti tomu, že správkyně města KM odmítá naslouchat požadavkům demonstrantů.

„Při tom dnešním protestu si musíme dávat pozor na to, abychom se na nádraží nedostali do zóny, která už je výsostným územím Číny. Čínská policie by nás okamžitě zatkla a soudila podle jejích zákonů. Ale nejsme tak hloupí, pohlídáme si to,“ vysvětloval Ventus Lau krátce před poslední demonstrací. Obešla se bez výtržností a termín další prý organizátoři lidem včas oznámí.