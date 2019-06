Demonstrant z Hongkongu: V ulicích je cítit síla i solidarita, další protesty snad nebudou třeba

Podle organizátorů demonstrací vyšly v neděli v Hongkongu do ulic téměř dva miliony lidí. Demonstrovali proti spornému návrhu extradičního zákona, správkyni Carrie Lamové i násilí ze strany policie. Jedním z účastníků byl i Justin Tong. „Solidarita je pro mě tou největší motivací, proč se k protestům připojuji,“ popisuje 24letý muž v rozhovoru pro iROZHLAS.cz s tím, že doufá, že další podobné akce nebudou zapotřebí. Rozhovor Praha/Hongkong 12:20 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Poslední dvě neděle strávil píárista Justin Tong v rušných ulicích Hongkongu, které namísto aut zaplnili nespokojení obyvatelé. Podle organizátorů protestovaly téměř dva miliony lidí, úřady hovoří o 330 tisících. V obou případech počty nicméně překonaly odhady i protesty předchozích týdnů.

Justin městem podobně kráčel už před pěti lety, kdy demonstranti 11 týdnů okupovali klíčové ulice, aby prosadili svůj požadavek na plně svobodné volby správce Hongkongu v roce 2017. Události posledních týdnů mu ale přijdou jiné rozsahem i významem.

„Největší rozdíl je v tom, že demonstrace v roce 2014 byly nelegální. Poslední týdny ale demonstrujeme legálně, až na středeční pochod, ze kterého se nakonec stala kvůli výtržnostem nelegální akce. Tentokrát tu demonstrují lidé všech věkových skupin a profesí, v roce 2014 městem procházeli především studenti,“ říká v telefonním rozhovoru pár hodin po nedělních protestech.

Jaká byla poslední nedělní demonstrace? Byla v něčem jiná?

Myslím, že šlo o čtvrtou demonstraci, která se týkala návrhu změn extradičního zákona. Takhle velký protest to byl ale teprve podruhé. Počet lidí v ulicích mě překvapil už minulý týden a tuhle neděli to bylo ještě větší.

Podle mě lidi přivedly různé důvody. Jedním z nich je určitě samotný zákon, i když správkyně Lamová už před demonstrací řekla, že projednávání legislativy odloží. Demonstranti přišli taky v reakci na středeční násilnosti, protože nesouhlasí se způsobem, jakým se policie rozhodla demonstranty rozehnat. Používání slzného plynu, gumových projektilů a vodních děl bylo pro mnohé šokující.

Další důvod, o kterém se mluví jen okrajově a moc lidí mimo Hongkong o něm neví, je smrt jednoho z demonstrantů, který v sobotu skočil ze střechy budovy krátce poté, co Carrie Lamová oznámila, že další projednávání zákona odkládá na neurčito. Jde tak o prvního demonstranta, který při protestech zemřel, a i proto jsem třeba já osobně šel — abych uctil jeho památku a dal najevo, že odložit schvalování návrhu zákona prostě nestačí. Je potřeba ho úplně zrušit.

Jak to v ulicích vypadalo?

Bylo to senzační. Nečekal jsem, že tolik lidí přijde, především kvůli tomu, co v sobotu správkyně řekla. Až když jsem viděl zprávy, došlo mi, o jak obří demonstraci jde. Myslím, že v ulicích šla cítit síla hongkongských obyvatel, síla solidarity, která se promítá třeba v tom, že na poslední demonstraci šel každý čtvrtý člověk v Hongkongu a ještě se stejnou myšlenkou – to je něco, co se nestalo roky.

Lišila se od sebe nějak první nedělní akce od té druhé? Změnily se nápisy na transparentech nebo hesla vzhledem k novému vládnímu postoji?

Minulý týden lidé chtěli odložení nebo úplné stáhnutí zákona. Teď už to bylo úplné stažení návrhu, rezignace správkyně Carrie Lamové a odsouzení policejní brutality, ke které došlo během středečních protestů. Z poklidných protestů se stala násilná akce, při které se použil slzný plyn a poprvé při podobné akci taky gumové projektily.

Děsivé je, že se policie dál snaží zatýkat lidi, kteří se toho účastnili. Přijdou si pro ně klidně do nemocnice a zjišťují, jak ke zraněním přišli. Hodně se v posledních dnech mluví také o monitorování sociálních médií. Jeden z administrátorů skupiny, ve které se psalo o demonstracích v aplikaci Telegram, byl zatčen. To je taky z části důvod, proč jsou lidé hodně opatrní v tom, co sdílí.

Proč jste šel demonstrovat vy?

Myslím, že solidarita pro mě byla tou největší motivací, proč se k protestům připojit. Samozřejmě je to ale i zákon samotný. Nejsem proti tomu, aby Hongkong extradiční zákon měl, v tomhle případě ale existuje mnoho pochybností. Nevidím důvod, proč by se na jeho schválení mělo tolik tlačit.

Snímek z nedělní demonstrace v Hongkongu. | Foto: Justin Tong Han-kwan

Hongkongská vláda se už dřív odvolávala na případ ženy, která byla zavražděna na Tchaj-wanu. Její přítel, který je z vraždy podezřelý, zůstává v Hongkongu.

To ano, ale tchajwanské úřady už uvedly, že o jeho vydání nebudou žádat, i kdyby Hongkong zákon přijal. A to už přiznala i Carrie Lamová.

Uklidnilo vás nějak odložení schvalovacího procesu a omluva Lamové?

Myslím, že nedělní protesty jasně ukázaly, že je rozdíl mezi odložením a zrušením návrhu zákona. Než se schválí nějaký zákon, předchází tomu tři čtení v legislativní radě. Odložení návrhu by znamenalo, že až se k němu bude chtít rada vrátit, vrátí se rovnou do druhého čtení, nikoliv na úplný začátek. To je pro mě největší problém, nemluvě o úmyslech, které za tím vším stojí.

Lamová v minulosti vedla hongkongskou vládní kancelář pro rozvoj. Je to několik let, co se plánovala přestavba hongkongské čtvrti Wan Chai spolu s demolicí známé historické ulice Lee Tung, kde dřív sídlily obchody a tiskárny specializující se na svatební pozvánky. Lidé se tehdy obávali hluku ze stavby, obyvatelé se museli vystěhovat a hodně stran si na plán stěžovalo. Lamová po tlaku veřejnosti souhlasila, že projekt odloží. Mluvila v té době vlastně dost podobně jako teď. Vláda pak přišla s tím, že plán konzultovala v zahraničí a na demolici stejně došlo.

Tohle z ní podle mě dělá ve vztahu k jakémukoliv „odložení“ nedůvěryhodnou osobu. Ve svém posledním projevu hodně zdůrazňovala, že se schvalování návrhu pouze odkládá, ačkoliv pro to neexistuje zatím žádný časový rámec. Pro mě jsou to zkrátka dvě odlišné věci – něco zrušit a odložit jsou dva různé záměry.

Zahraniční média často ve vztahu k demonstracím informují také o sílícím vlivu Číny na Hongkong. Máte pocit, že by čínská centrální vláda měla větší kontrolu nad Hongkongem? Obáváte se toho?

Hongkong funguje na základě principu „jedna země, dva systémy“, což byl kompromis mezi koloniální Británií a pevninskou Čínou. I tenhle kompromis a systém ale vyprší, a to v roce 2047, kdy uběhne 50 let od jeho přijetí. Hodně lidí si myslí, že se pak Hongkong stane součástí Číny a ztratí svůj vlastní ekonomický a politický systém. Podle mě se to nevyhnutelně blíží.

I proto lidé nyní zastávají tak tvrdý postoj a dávají důraz na solidaritu – přinejmenším, aby ukázali rozdíly mezi lidmi z Hongkongu a lidmi z pevninské Číny.

Snímek z nedělní demonstrace v Hongkongu. | Foto: Justin Tong Han-kwan

Zaznívá i kritika legislativní rady a jejího fungování. Hlavní argument je ten, že velká část jejích členů je propekingská. Je i tohle tématem mezi demonstranty?

Ano. To se taky pojí k nedělním protestům. Mezi demonstranty například chodilo mnoho studentů a vyzývalo je k registrace k dalších volbám do legislativní rady, aby z ní zmizeli právě tito lidé, kteří tvoří většinu.

Co bude nyní? Myslíte si, že se další neděli zase vydáte do ulic?

Doufám, že ne. Pokud nedojde k dalším výtržnostem nebo zásahům policie či vlády, lidé snad ucítí jakousi úlevu. Poslední dva týdny byly výjimečné, další podobné protesty nečekám.

A bude další generální stávka?

Organizátoři nedělních protestů to plánovali, nakonec z toho ale sešlo a lidé protestují a stávkují spíš v menších skupinách. Hodně z nás se vrátilo do práce. Myslím si, že je to vcelku hezký závěr protestů — Lamová se omluvila a návrh zákona byl odložen. I když hodně lidí chce jeho úplné zrušení, vláda ukázala, že jeho další projednávání v nejbližší době neplánuje. Tak uvidíme, co se stane.

Záběry natočené z dronu během nedělních demonstrací v pondělí zveřejnil zpravodajský server CNN: