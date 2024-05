Hongkong omezuje nezávislé kandidáty. ‚Když volby skončily, padalo jedno obvinění za druhým,' říká Jakš

Soud v Hongkongu odsoudil 14 nezávislých kandidátů, kteří se ucházeli o místo v zastupitelstvech. Do voleb v roce 2021 hongkongský parlament nepustil žádného z uchazečů, kterého dopředu neschválila speciální komise. „Když to hodně zjednodušíme, všech čtrnáct dnes odsouzených jsou jména, která leží hongkongským a čínským úřadům hodně hluboko v žaludku,“ říká pro Český rozhlas Plus někdejší zpravodaj v Asii David Jakš. Rozhovor Hongkong 14:08 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lawrence Lau Wai-chung je doprovázen policií před budovu soudu v Západním Kowloonu poté, co byl 30. května zproštěn obvinění podle zákona o národní bezpečnosti | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Čím konkrétně se podle žaloby měli nezávislí kandidáti provinit?

Zmiňované volby do jednotlivých městských distriktů v roce 2021 byly obdobou našich komunálních voleb. Tou dobou už v hongkongském parlamentu všechna křesla pevně drželi ryze pročínští zákonodárci, takže Peking byl spokojen, ale právě v komunálních městských volbách tehdy chtěli ve velkém kandidovat nezávislí prodemokratičtí politici a měli velké šance.

Takže vznikla pod dohledem čínských komunistů ve městě speciální volební komise. Bylo to vlastně síto, kterým hongkongské úřady nepustily tyhle lidi do voleb ani na kandidátky jednotlivých stran, a důvodem bylo, že prý nejsou dostatečně loajální a nejsou hongkongskými patrioty. Když volby skončily, padalo jedno obvinění za druhým. Dohromady je to 55 lidí, kteří ještě čekají, až jim soudy oznámí výši trestu.

Ve čtvrtek bylo odsouzeno čtrnáct lidí, dva ale soud zprostil obžaloby. Čím to je, že těchto dvou se podle soudu provinění netýká?

Tři speciálně, skutečně velmi speciálně vybraní soudci, řekli bychom prověření soudci z hlediska hongkongských úřadů a také z hlediska pevninské Číny, ty dva případy odůvodnili tím, že nebyl dostatek důkazů, aby soud mohl vynést verdikt stejný jako u jejich čtrnácti kolegů. Nicméně média všechny označují jako prominentní aktivisty a od začátku celý proces vykazuje silové znaky, silový proud, který se táhne celým případem.

Všichni obžalovaní byli dnes předvedeni ve čtvrti Kowloon s pouty na rukou. Naprostá většina z nich strávila dlouhé měsíce ve vazbě, ačkoliv v Hongkongu je běžné, že lidé jsou při méně závažných trestných činech spíše propouštěni na kauci. Veřejnoprávní hongkongská televize se velmi detailně věnuje celému případu, takže mediální pozornost je velká.

Když říkáš, že se označují za prominentní aktivisty, co je to za lidi? Jsou známí tamní veřejnosti?

Jsou velmi známí a dokonce i za hranicemi Hongkongu nebo za hranicemi Číny. Jsou to známí novináři, někdejší lokální politici, občanští aktivisté. Jsou to lidé, o kterých se ví, o kterých se mluví a oni se čas od času projevili jako vůdci nějakých hnutí i politických uskupení.

Jenom namátkou jména jako Leung Kwok-hung známý pod přezdívkou Dlouhovlasý Hung. Dále Helena Wongová, Raimond Chen, novinářka Ho Kwai Lam. Když to hodně zjednodušíme, všech čtrnáct dnes odsouzených, jsou jména, která leží hongkongským a čínským úřadům hodně hluboko v žaludku.

Jaká je situace nebo nálada v Hongkongu tři roky poté, co Čína zadusila masivní prodemokratické hnutí?

Já jsem se před několika dny z Hongkongu vrátil a musím říct, že změna oproti situaci před čtyřmi, pěti lety, je obrovská. Zmizela jakákoliv kriticky smýšlející média. Nenajdete tam knihy a publikace, které byly vždycky kritické, třeba k historii Hongkongu, ale i pevninské Číny. Studenti na středních, na vysokých školách, se pomalu ale jistě začínají učit podle zcela jiných osnov.

Více se vyzdvihuje patriotismus, historická tradice, ale vždycky s vyhlédnutím k pevninské Číně. Samozřejmě ale z města neodešli všichni západní novináři nebo učitelé. Pořád jich tam jsou stovky. Nicméně změna je očividná, a když máte s čím srovnávat, tak to není veselé srovnání.

Jaké paragrafy jsou tou největší zbraní v rukách soudu, jestli se to tak dá říct?

Hongkongský soudní systém zcela běžně vynese verdikt vinen či nevinen, ale výši samotného trestu oznámí později. V tomhle případě si magistrátní soud ve čtvrti Kowloon nechá verdikt o výši trestu až na dnešní (čtvrteční) odpoledne. Zatím ho neznáme.

Každopádně čtrnácti odsouzeným hrozí tresty v rozmezí od vysoké pokuty až po doživotí. Všichni tři soudci dnes skloňovali velmi obávané paragrafy, čili separatismus, také zazněl terorismus, nezákonné spolčení se zahraničními silami nebo ohrožení státní bezpečnosti. A to všechno vlastně pouze za snahu kandidovat jako nezávislý politik v komunálních volbách.

