Hongkong z parlamentu vyloučil čtyři demokratické poslance. 19 zákonodárců kvůli tomu hrozí demisí

Z důvodu „ohrožení bezpečnosti" zbavil Hongkong funkce čtyři opoziční poslance. Stalo se tak poté, co čínský parlament přijal usnesení, které hongkongské správě umožňuje odvolat zákonodárce bez nutnosti schválení soudem. Informovala o tom ve středu agentura Reuters. Na 19 demokratických členů zákonodárného sboru v pondělí pohrozilo hromadnou rezignací, pokud kdokoliv z nich bude zbaven funkce. Hongkong 8:23 11. listopadu 2020

Vyloučení čtveřice z Legislativní rady, 70členného parlamentu této bývalé britské kolonie, podle Reuters zasazuje další úder prodemokratickému politickému proudu v dosud nejsvobodnějším čínském městě.

Hrozba hromadnou demisí má podle prodemokratických politiků demonstrovat jejich jednotu a rovněž ukázat, jak daleko je Peking ochoten zajít, aby potlačil místní opozici. V hongkongském parlamentu již nyní převládají propekingští poslanci, v případě rezignace opozice by se však definitivně přeměnil v loutkový orgán Číny.

Opoziční představitelé se pokoušejí klást odpor vůči mnohými vnímanému omezování svobod v Hongkongu, které se odehrává navzdory příslibu autonomie.

Čína odmítá, že by výsady finančního centra – jinak nemyslitelné v pevninské části země – jakkoliv potlačovala. Hongkongské úřady nicméně nekompromisně potlačily odpor poté, co v červnu loňského roku propukly protivládní protesty a uvrhly město do krize.

Vláda města ve stručném prohlášení uvedla, že čtyři legislativci – Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki a Kenneth Leung – byli zbaveni funkce, neboť představovali ohrožení pro bezpečnost státu. Čtveřice patřila k 12 poslancům, jimž byla odepřena účast v nyní odložených hongkongských parlamentních volbách. Důvodem bylo jejich údajné spolčení s cizími mocnostmi a odpor proti novému bezpečnostnímu zákonu.

Odvolání poslanců patrně umocní obavy západních zemí o hongkongskou autonomii. Tu městu zaručuje princip „jedna země, dva systémy“, na němž se Británie dohodla s Pekingem při předání města pod čínskou správu v roce 1997.