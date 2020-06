Pokuta nebo tříleté vězení. Hongkongský parlament schválil urážku čínské hymny jako trestný čin

Hongkongský parlament schválil ve čtvrtek zákon, který urážky čínské státní hymny kvalifikuje jako trestný čin. Tomu, kdo nebude hymně známé jako Pochod dobrovolníků projevovat náležitý respekt, hrozí podle zákona až tříletý trest vězení a pokuta do výše 50 000 hongkongských dolarů (159 000 korun). Podle kritiků je schválení sporného zákona další známkou sílící nadvlády Pekingu nad autonomním Hongkongem. Hongkong 13:12 4. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtvrteční jednání hongkongského parlamentu bylo několikrát přerušeno | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Pro přijetí zákona se vyslovilo 41 hongkongských zákonodárců, proti byl jeden. Opozice se rozhodla hlasování bojkotovat, napsala agentura AFP.

Pokud to bude třeba, Británie přijme tři miliony ‚svých‘ hongkongských občanů, uvedl Johnson Číst článek

Prodemokratický tábor vnímá zákon o hanobení čínské státní hymny jako zásah do svobody projevu a další omezení výsad, jež mají mít občané Hongkongu zaručeny v rámci správního principu jedna země, dva systémy.

Peking začal tlačit na přijetí zákona po incidentech, při nichž se hongkongští fotbaloví fanoušci hymně vysmívali při zápasech v roce 2015. Loni, kdy se konaly protivládní protesty, fanoušci při hymně bučeli a otočili se při jejím hraní zády. Hongkongský fotbalový svaz za to v minulosti dostal pokutu od Mezinárodní fotbalové federace.

Přerušení jednání

Čtvrteční hlasování o kontroverzním zákonu bylo v parlamentu nejdříve přerušeno kvůli protestu prodemokratických poslanců – zákonodárce Ray Chan přešel do popředí jednacího sálu s nápisem „Vražedný režim smrdí deset tisíc let“ a vhodil do jednacího sálu láhev s páchnoucí tekutinou, zatímco se ho ostraha pokusila zastavit. On i kolega, který ho doprovázel, byli z jednací síně vykázáni. Na místo byla přivolána policie a hasiči.

Lamová odmítá kritiku. Podle ní se Spojené státy vypořádávají s protesty stejně jako dříve Hongkong Číst článek

Poslanci byli k hlasování o hymně svoláni v den, na nějž připadá 31. výročí potlačení demonstrací na pekingském náměstí Tchien-an-men. Ještě před zahájením parlamentní debaty si poslanci prosazující demokracii vstoje chvílí ticha toto výročí připomenuli. Před sebou měli cedulky s nápisem „Nezapomeňte na 4. červen, srdce lidí nezemřou“.

K výročí událostí na náměstí Tchien-an-men se vždy v Hongkongu konala pamětní shromáždění. Letos jsou zakázaná pod záminkou koronaviru. Policie oznámila, že za porušení zákazu bude považovat i případy, kdy se lidé rozdělí do menších skupin. K zajištění zákazu bylo do města povoláno 3000 členů zásahových oddílů. Organizátoři akce svolané původně do parku Victoria oznámili, že hodlají manifestaci uspořádat ve skupinách po osmi lidech, jak stanovují pokyny vydané kvůli covidu-19.