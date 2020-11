Hongkong je třeba vyvést z chaosu, uvedla správkyně Lamová v projevu po měsíci stráveném v Pekingu

Plošné testování po vzoru okolních zemí? V Česku ho musí doprovodit vysvětlovací kampaň, míní odborník

„Pokud by se u nás odehrálo plošné testování teď, najde se pravděpodobně půl milionu nebo milion pozitivních, dají se do karantény a budou se muset dál trasovat jejich kontakty. To se nedá zvládnout.“