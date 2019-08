S páskou přes oko: Hongkong ruší lety, Peking v souvislosti s protesty mluví o terorismu

Kvůli poklidné demonstraci na letišti v Hongkongu zrušily tamní úřady všechny ještě neodbavené pondělní lety. S odkazem na letištní správu o tom informovala agentura Reuters.

Terčem kritiky demonstrantů je především eskalace policejního násilí. Policisté jsou obviňováni z toho, že střelili mladou ženu projektilem do oka. Té nyní podle lékařů hrozí, že o oko přijde.

Na protest si demonstrující na letišti zakrývají pravé oko páskou. Na transparentech se objevují nápisy „Nestřílejte do očí!“ nebo fotografie zraněné ženy.

Peking v reakci na víkendové násilnosti uvedl, že je třeba přistupovat k situaci rázně. Podle státního úřadu pro záležitosti Hongkongu a Macaa protesty začínají ukazovat sklon k terorismu, cituje agentura Reuters.

„V posledních dnech hongkongští radikální demonstranti opakovaně napadají policisty s extrémně nebezpečnými zbraněmi. Dopustili se už závažných násilných zločinů a projevili sklon k terorismu,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci zástupce státního úřadu pro záležitosti Hongkongu a Macaa Jang Guang.

„Takové násilné trestné činy vyžadují rázný zásah, bez milosti,“ dodal s tím, že zastavení násilí, chaosu a znovunastolení pořádku je pro Hongkong tím nejdůležitějším úkolem. Během konference odsoudil útok skupiny demonstrantů zápalnými lahvemi proti policistům.

S letáky v příletové hale

Demonstrace v Hongkongu trvají už desátým týdnem, na tamním letišti lidé protestují čtyři dny, v pondělí byl kvůli tomu provoz letiště částečně přerušen.

„Kromě odletů, které jsou již kompletně odbaveny a příletů, jež jsou už na cestě do Hongkongu, rušíme po zbytek dne všechny lety,“ uvedly úřady v pondělním prohlášení. Podle správy jsou ucpané všechny cesty vedoucí na letiště a parkoviště na místě jsou přeplněná. Veřejnosti se nedoporučuje na místo cestovat.

V příletové hale už od pátku sedí tisíce demonstrantů, kteří přijíždějícím turistům vysvětlují význam prodemokratických demonstrací, které ve městě probíhají už od června. Dav oblečený převážně v černé drží v rukou cedule a rozdává letáky.

K pokračování protestů na letišti vyzvali demonstranti v reakci na incident, při kterém měla policie během víkendu zasáhnout mladou ženu projektilem do oka. Lékaři se podle serveru South China Morning Post obávají, že by o oko mohla přijít.

Někteří demonstranti na letišti mají pásky přes pravé oko, na transparentech se objevují nápisy „Nestřílejte do očí!“ nebo „Zastavte ten masakr“ a fotografie zraněné ženy.

Hongkongské letiště je jedno z nejvytíženějších světových dopravních uzlů, za rok 2018 jím prošlo přes 74 milionů cestujících, uvedla agentura AFP.

Během uplynulého víkendu došlo hned k několika násilným potyčkám mezi policisty a demonstranty, píše South China Morning Post s tím, že zranění jsou na obou stranách. V nemocnici podle serveru skončilo na 54 lidí ve věku od 8 do 56 let.

Bývalá britská kolonie Hongkong se v posledních měsících potýká s největší politickou krizí za několik desítek let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.