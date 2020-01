V Hongkongu se sešla tisícovka demonstrantů. Oslavili výsledky prezidentských voleb na Tchaj-wanu

Více než 1000 lidí se v neděli zúčastnilo shromáždění v Hongkongu, během něhož vyzývali své spoluobčany a vlády v zahraničí k podpoře prodemokratického hnutí a k odporu proti vládnoucí čínské komunistické straně. Na akci mluvili zástupci spřízněných aktivistických skupin z Kanady, Evropy a Tchaj-wanu, kteří apelovali na účastníky hesly jako „Bojujte za svobodu! Zůstaňte s Hongkongem“. Uvedla to agentura AP. Hongkong 14:26 12. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než 1000 lidí se v neděli zúčastnilo shromáždění v Hongkongu (ilustrační foto). | Foto: Anushree Fadnavis | Zdroj: Reuters

Řečníci rovněž oslavovali výsledky sobotních prezidentských voleb na Tchaj-wanu, které vyústily ve znovuzvolení Cchaj Jing-wen, obhájkyně autonomie Tchaj-wanu vůči rostoucímu tlaku pevninské Číny, a ve vítězství její Demokratické lidové strany.

Několikaměsíční protivládní protesty v Hongkongu, který je poloautonomním čínským územím, mnoha lidem na Tchaj-wanu posloužily jako kontrast mezi jejich demokraticky řízeným ostrovem a autoritářskou pevninskou Čínou.

„Tchajwanci předvedli, jak pokojné by to mohlo být, kdybychom měli demokracii,“ řekl organizátor demonstrace Ventus Lau.

„A my musíme pochopit, že Tchajwanci v minulých desetiletích tvrdě bojovali, a tak mohou mít dnes tuto moc,“ prohlásil Lau. „Takže pokud chceme mít demokracii jako oni, musíme tvrdě bojovat a pokračovat ve svém boji s komunistickou stranou.“

Svobodné volby

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila v roce 1997 pod správu Číny, která ji spravuje podle principu jedna země, dva systémy, což má Hongkongu zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Podle kritiků a protestujících ale centrální vláda v Pekingu svobody v Hongkongu postupně omezuje.

Dvacetiletý účastník dnešního shromáždění, student Lee, agentuře AP řekl, že obyvatelé Hongkongu by měli mít právo vybírat si své vůdce. „Naše současná šéfka exekutivy (správkyně Carrie Lamová) nebyla zvolena všemi obyvateli Hongkongu. Takže i kdyby obyvatelé Hongkongu chtěli, aby rezignovala nebo něco udělala, správkyně může naše hlasy prostě ignorovat a poslouchat jen to, co řekl Peking.“

Plně svobodné volby správce Hongkongu patří k hlavním požadavkům protestujících, spolu s nezávislým vyšetřením údajné policejní brutality při zásazích proti demonstrantům.