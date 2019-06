Správkyně Hongkongu se v prohlášení omluvila demonstrantům, ti dál žádají její rezignaci

Lamová v prohlášení, které zveřejnil její úřad, sdělila, že „upřímně a pokorně přijímá kritiku, že věci napraví a bude sloužit veřejnosti“. Prohlášení bylo zveřejněno ve 20.30 místního času (14:30 SELČ), kdy byl v ulicích Hongkongu stále velký dav účastníků nedělního protestu.

Zákon, který se vláda snažila prosadit, měl umožnit vydávat lidi podezřelé z kriminálního činu mimo jiné i do pevninské Číny. Občané Hongkongu kvůli tomu zahájili velké protesty z obav, že Peking zákon zneužije k pronásledování svých oponentů. Ve středu bylo při demonstraci zraněno 80 lidí.

Hongkong v reakci na masové protesty odložil schvalování zákona o vydávání osob do Číny Číst článek

Lamová v sobotu oznámila, že schvalovací proces zákona pozastavuje na neurčito. Odpůrci se ale v neděli sešli k další masové akci, požadovali zrušení zákona a odstoupení Lamové. Podle organizátorů bylo v ulicích v neděli ještě víc lidí než minulou neděli, kdy se hovořilo až o milionové účasti.

V prohlášení se sděluje, že o minulých dvou nedělích přišlo svůj názor vyslovit mnoho lidí a že vláda chápe, že to je názor vycházející z lásky a obav o Hongkong.

„Správkyně naslouchá názoru, který se projevuje klidně a rozumně. Je ukázkou Hongkongu jako civilizované, svobodné, otevřené a pluralistické společnosti, která si váží vzájemného respektu, harmonie a rozdílnosti, a tomuto názoru naslouchá... Správkyně přiznává, že nedostatky v práci vlády vedly k nedorozumění a sporům, lidi zklamaly a zarmoutily. Správkyně se za to obyvatelům Hongkongu omlouvá a slibuje, že s upřímnějším a pokornějším přístupem přijme kritiku a zlepší službu veřejnosti,“ stojí v prohlášení.

Poslanec za Demokratickou stranu James To Kun-sun omluvu nepřijal. „Lamová ztratila důvěru, jak se chce s lidmi smířit?“ řekl podle serveru South China Morning Post.

Jeden z organizátorů nedělního protestu řekl, že by se Lamová měla přijít omluvit osobně. „Může přijít, dáme jí židli,“ řekl. Jimmy Sham Tsz-kit z organizace ochránců lidských práv se domnívá, že omluva Lamové nereaguje na to, co lidé chtějí, a to je stažení zákona ze stolu. „Hongkonžanům nejde o pouhou omluvu, neodpověděla na žádný z požadavků,“ řekl.

Učitel hudby Chau Chong si myslí, že omluva přišla příliš pozdě. „My ale bohužel víme, že i když odstoupí (Lamová), Peking si najde jinou loutku, která Hongkong povede,“ sdělil.