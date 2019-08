Stále víc hongkongských milionářů žádá o povolení k pobytu v Austrálii, uvedl imigrační úřad

Přesná data však v tuto chvíli nejsou dostupná, protože jsou zveřejňována jednou ročně. Program pro milionáře dříve využívali zejména bohatí Číňané, ale nedávné zpřísnění podmínek pro investice vedlo k poklesu žádostí, napsala agentura Reuters.

Podle Georga Chmiela, šéfa čínské firmy Juwai.com, která prodává nemovitosti v zahraničí, bude trvat, než se příliv milionářů projeví, přestože v Sydney od začátku protestů došlo k „nějakému nárůstu“ poptávky.

Prvním krokem pro přestěhování do Austrálie je totiž podle něj získání povolení k pobytu, ne nákup nemovitosti. Dopad současného zájmu o pobyt na realitní trh se tak očekává v příštích dvou až pěti letech.

Miliardáři o protestech

Hongkongští miliardáři se k protestům dlouho nevyjadřovali, přestože podle deníku Financial Times 10 nejbohatších lidí v Hongkongu přišlo od konce července o zhruba 15 miliard dolarů. Promluvili až minulý týden. Někteří vyzvali ke zklidnění situace a racionálním přístupu, někteří demonstrace odsoudili.

Třeba nejbohatší muž v Hongkongu, magnát Li Ka-šing, ve dvoustránkových inzerátech v několika novinách psal slogany o milování Číny a Honkongu nebo zastavení hněvu a násilí ve jménu lásky. Inzerátu dominovalo přeškrtnuté čínské slovo pro násilí. V hlavičce se zase psalo, že „nejlepší úmysly mohou mít nejhorší důsledky“.

Protesty zmítají Hongkong 11 týdnů. Jeho správkyně Carrie Lamová už na začátku srpna řekla, že mají dopad na ekonomiku bývalé britské kolonie. Některé nadnárodní firmy proto zvažují, že svá regionální sídla přestěhují do Singapuru.

To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a svobodu.

