Tisíce lidí v Hongkongu uctily památku zesnulého studenta. Z mladíkovy smrti viní policejní brutalitu

Tisíce lidí v Hongkongu uctily památku studenta, který v noci na pondělí spadl při zásahu policistů ze střechy krytého parkoviště a v pátek v nemocnici zemřel. Někteří z protestujících požadovali odplatu – z mladíkovy smrti totiž viní policii, která podle nich proti demonstrantům zasahuje s přílišnou brutalitou. Informovala o tom agentura Reuters. Hongkong 16:47 9. listopadu 2019

Část lidí, kteří se sešli na tentokrát povoleném shromáždění v parku Tamar nedaleko vládních budov, nesla bílé smuteční květiny. Další skandovali „Svobodu Hongkongu“.

„Dnes večer tu nejsme jen proto, abychom truchlili (za zesnulého studenta), ale také abychom vládě, čínské komunistické straně i celému světu ukázali, že události posledního půl roku máme pořád v živé paměti,“ cituje Reuters šestadvacetiletého účastníka demonstrace.

Student Alex Chow si vážně poranil hlavu při pádu ze střechy třetího patra krytého parkoviště, když policie na místě zasahovala slzným plynem proti davu protivládních demonstrantů. O pádu byl v kómatu a v pátek následkům zranění podlehl.

Mladík podle policie s největší pravděpodobností skočil dolů, nicméně policisté nevyloučili možnost, že student spadl, když prchal před slzným plynem. Úřady však uvedly, že slzný plyn nestříkaly na demonstranty z bezprostřední blízkosti.

Smrt studenta z hongkongské vědeckotechnické univerzity se v pátek stala impulzem k další vlně demonstrací. Studenti během nich poškodili zařízení univerzity a demonstranti se pak na několika místech ve městě střetli s policií.

Ta proti nim zasáhla slzným plynem a na jednom z míst se uchýlila k varovným výstřelům do vzduchu – podle úřadů byl proti ní dav ve velké početní převaze.

Šestiměsíční protesty

Protesty v Hongkongu začaly před šesti měsíci původně kvůli návrhu zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestného činu do pevninské Číny. Úřady návrh již stáhly, demonstranti ale mezitím své požadavky rozšířili na obecnější demokratické reformy a požadují záruku nezávislosti na Pekingu.

Hongkong byl do roku 1997 britskou kolonií, nyní je pod čínskou správou na základě modelu „jedna země, dva systémy“, který obyvatelům velkoměsta zaručuje některé svobody. Obyvatelé Hongkongu však tvrdí, že Peking tyto svobody plíživě omezuje.

Hongkongské úřady v sobotu také zatkly nebo se chystají zatknout sedm zákonodárců podporujících protestní hnutí, což podle tiskových agentur jen posílí rozhořčení demonstrantů. Nebylo by to poprvé, co by zpočátku poklidné protesty přerostly v násilné střety mezi manifestanty a policií.