Speciální policejní tým v Hongkongu prohledává univerzitní kampus. Pátrá po zbraních a mapuje škody

Policie v Hongkongu znovu vstoupila do areálu Polytechnické univerzity. Speciální tým, složený z hasičů, lékařů a policejních vyšetřovatelů chce zmapovat škody, které tam zůstaly po více než týdenním obsazení protestujícími studenty. Stále totiž není jasné, kolik zbraní, zápalných láhví, nebo nebezpečných chemických látek tam demonstranti zanechali. Od stálého zpravodaje Hongkong 9:43 28. listopadu 2019

Všechno nasvědčuje tomu, že všichni studenti a všichni demonstranti z areálu vysokoškolského kampusu odešli. Policie tam v úterý ale objevila poslední studentku, přestože si myslela, že poslední z demonstrantů dobrovolně opustil areál už v pondělí.

Ve škole se původně zabarikádovalo asi 1000 lidí. Nebyli to pouze studenti. Většinu z nich policie postupně zatkla, některým se ale podařilo utéct. Nyní by už měl být rozlehlý areál univerzity prázdný, policie se přesto vyhýbá nějakému zásadnímu soudu a nevylučuje, že může ještě někoho objevit.

Do kampusu vstoupil také speciální tým. Má pátrat po zbraních vyrobených studenty z různých chemických látek a substancí, které našli v univerzitních laboratořích. Policie údajně nepředpokládá, že by objevila nějaké další speciální zbraně, o kterých by zatím nevěděla.

Přesto jde o velmi výjimečnou akci, při které musí policie postupovat velmi pomalu a opatrně. Dokud se celá univerzita neprohlédne a nezkontroluje, bezpečnostní složky nesejmou onu nálepku, že jde o riziko.

Zápalné lahve

Nejúčinnější zbraní demonstrantů byly zápalné lahve. Škody, které způsobily, policie teprve začala sčítat. Na starost úkol dostal tým složený nejen z policistů, ale také z městských úředníků.

Na záběrech z demonstrací je vidět, jak se protestující postupně v jejich výrobě zlepšovali a nakonec hořely lahve ihned po dopadu vysokým plamenem. Demonstranti lahvemi zlikvidovali několik policejních aut včetně opancéřovaného vozu.

Také hongkongská policie přiznala, že zápalné lahve jsou nejobávanějším protivníkem sborů při demonstracích. Za házení zápalných lahví na policii hrozí zatčeným až deset let vězení.

Kdy se na hongkongské škole začne znovu učit, se zatím odhaduje těžko. Polytechnická univerzita potřebuje podle vedení školy i policie nejen velký úklid, ale také opravy. Jsou poničeny učebny, laboratoře, přístupové cesty a řada bezpečnostních prvků – pravděpodobně i protipožární systém.

Rektor univerzity odhadl, že i kdyby se s opravami začalo okamžitě, budou trvat několik týdnů. Polytechnická univerzita tedy zůstává, stejně jako všechny ostatní školy, uzavřená. Zimní semestr tak jednotlivé vysoké školy buď úplně zrušily, nebo výuka probíhá pouze pomocí konzultací.

Vše je ve stádiu řešení a není jasné, kdy se vysoké školy v Hongkongu vrátí do pravidelného režimu.