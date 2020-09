V Hongkongu zemřel český důchodce odsouzený za pašování drog. Měsíce čekal na převoz do Česka

V hongkongském vězení zemřel v úterý 7. září český penzista, který čekal osm měsíců na vydání do Česka. Radiožurnálu to potvrdili jeho příbuzní i ministerstvo zahraničí. Osmašedesátiletý Luděk Havránek byl odsouzen za pašování kokainu a na jeho vydání se úřady obou zemí domluvily už na začátku roku. Kvůli epidemii koronaviru k tomu ale nedošlo. Hongkong/Praha 6:44 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vězeňská cela v Hongkongu - ilustrační fotografie | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

„Za mnou přišla policie jen několik hodin po času úmrtí, prý rakovina,“ řekl Radiožurnálu syn Tomáš, podle něhož otec rakovinou trpěl ještě před zatčením a léčil se.

„Myslím, že mu našli něco na plicích, o jednu přišel. Ve vězení se mu to zřejmě vrátilo a zhoršilo. Letos jsem mu poprvé napsal, ale žádné detaily nevím.“

Tomáš svého otce viděl naposledy před odletem do Jižní Ameriky, odkud pak před čtyřmi lety cestoval do Hongkongu s kufrem plným kokainu. „Měl vidinu velkých peněz, slibovali mu tam nějakou práci, ale já jsem mu říkal, že je to podvod. Bylo to marné,“ přiblížil.

Luďka Havránka zadržela policie krátce po příletu do Hongkongu v podzemních garážích nedaleko letiště. Po roce vyšetřování ho soudce poslal na 27 let za mříže.

Převoz do Česka

Penzista okamžitě po rozsudku požádal o předání do Česka, kde by si odpykal zbytek trestu.

„Předání českého občana do Česka jsme vyjednali v únoru tohoto roku, kvůli epidemii nelétala letadla a ministryně spravedlnosti také zastavila eskorty vězňů,“ vysvětlil okolnosti zdržení mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka.

Tomáš nemá nejmenší tušení, co se stane s ostatky jeho otce, zvlášť teď při epidemii koronaviru a různých opatřeních. Musí se spolehnout na ministerstvo zahraničních věcí, které případ převzalo.

„Můžeme potvrdit úmrtí. Je to velmi čerstvá zpráva, náš generální konzulát v Hongkongu je v kontaktu s rodinou a řeší další postup,“ řekla Radiožurnálu Mariana Wernerová z tiskového odboru resortu.

Druhý Čech

V hongkongském vězení sedí ještě jeden senior z Česka - 73letý Vladimír Švec, který je rovněž odsouzený na 27 let za pašování kokainu.

Podle příbuzných je fyzicky zdráv, vážně se ale zhoršila jeho psychika. Z telefonátů prý vyplývá, že je dezorientovaný.

Wernerová z ministerstva zahraničí odmítla - s poukazem na ochranu soukromí - mužův zdravotní stav komentovat.

Na jeho vydání se úřady zatím nedohodly. Teď mu mají doručit rozsudek Krajského soudu v Plzni, který uznal trest v České republice. Vyřízení veškerých formálních úkonů bude trvat měsíce a kvůli epidemii se může předání vězně protáhnout na neurčito.