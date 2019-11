Zájem o volby v Hongkongu je mimořádný. Lidé ale podali přes 4000 stížností kvůli registracím

V Hongkongu probíhají komunální volby. Přes sedmdesát procent křesel v místních radách teď drží pročínsky orientovaní politici. Kandidáti prodemokratických stran chtějí nedělním hlasováním tuto situaci změnit. Věří, že pokud se jim to povede, může to odstartovat nový dialog s centrální čínskou vládou o budoucnosti bývalé britské kolonie. Hongkong 11:46 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Hongkongu probíhají komunální volby. Před některými volebními místnostmi trpělivě čekají ve frontách, které mají sto i více metrů | Foto: Laurel Chor | Zdroj: Reuters

Jde zřejmě o nejdůležitější volby za poslední desítky let. Jsou to sice klasické komunální volby, jejich výsledek ale může napovědět, jestli ve městě budou dál pokračovat protivládní demonstrace a jaký bude další osud neoblíbené správkyně města Carrie Lamové.

Zájem lidí je zatím mimořádný. Zpravodaj Radiožurnálu na místě viděl, jak před některými volebními místnostmi trpělivě čekají ve frontách, které mají sto i více metrů.

Všechny politické strany jsou de facto rozděleny do dvou hlavních koalicí: pročínské, která prosazuje ještě větší závislost Hongkongu na Číně, a proti ní stojí blok demokratických stran, které jsou směrem k Číně mnohem opatrnější a řada z nich přímo sympatizuje s požadavky demonstrantů v ulicích.

Zvolení kandidáti nebudou mít nijak veliké pravomoci. Celá volební neděle je jedno velké referendum o tom, jestli s demonstranty sympatizují i ti, kteří nechodí protestovat do ulic, které policie nenahání po městě a kterých je v podstatě většina.

Přes 4000 stížností

Peking čeká na výsledky velmi netrpělivě, protože to mnohé napoví. Napoví to o tom, jakou strategii v Hongkongu zvolí a kam se bude ubírat politická kariéra správkyně města Carrie Lamové.

Zatím nejsou hlášeny žádné incidenty. Volební komise už ale přijala přes 4000 stížností. Týkají se hlavně toho, že lidé mají podezření, že se na jejich domácí adresu zaregistrovali úplně cizí lidé. Pokud by to byla pravda, tak existuje i obava, aby tihle neznámí také neodvolili, což by bylo protizákonné.

Volební komise zarezervovala všechny volební místnosti na celý příští týden, a to proto, kdyby vláda z jakéhokoliv důvodu volby odložila, aby se během toho týdne ještě mohly opakovat.

Úřady varovaly voliče, ať nepřicházejí v černém oblečení a netvoří velké skupiny, aby je policie nepovažovala za demonstranty a nemusela zasáhnout. Před každou z více než šesti set volebních místností hlídkuje policie.