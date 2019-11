Hongkong je stále součástí Číny, reagoval Peking na výsledky voleb. Lamová slíbila, že bude naslouchat

Volby v Hongkongu vyhrály prodemokratické strany, které v mnohém podporují požadavky demonstrantů v ulicích. Naopak pročínská koalice stran ztratila většinu v sedmnácti z celkového počtu osmnácti městských distriktů. Správkyně města Carrie Lamová v reakci vzkázala, že hlasu obyvatel bude naslouchat. Záležet však bude hlavně na reálných krocích vedení města. Hongkong 12:21 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby v Hongkongu vyhrály prodemokratické strany | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Volební komise přepočítává poslední hlasy. Bezmála Tři miliony voličů vyslaly jasný vzkaz správkyni města Carrie Lamové, že se jim její politika nelíbí.

„Výsledky voleb respektuji a vláda bude hlasu obyvatel pečlivě naslouchat,“ komentovala správkyně města Lamová. Vzkaz čínského ministra zahraničí Wang Yi zní, že Hongkong je i nadále součástí Číny.

Volby ve všech 18 městských obvodech proběhly velmi klidně. Nově zvolení zastupitelé nemají nijak veliké pravomoci, ale řada nich už oznámila, že bude i nadále bojovat. Čeká se hlavně na to, jak vedení města zareaguje na požadavky demonstrantů ohledně prošetření policejních zákroků proti lidem v ulicích.

Pokud by nové vedení města neudělalo žádné vstřícné kroky, které by demonstranty uspokojily, může se stát, že protesty v Hongkongu vypuknou znovu. Jedenasedmdesát procent lidí u voleb je silným vzkazem nejen pro vedení města, ale i pro čínskou komunistickou vládu.

Situace v Hongkongu je jedním z důvodů, který komplikuje dohodu o nových obchodních podmínkách mezi Čínou a Spojenými státy. Donald Trump má Hongkong jako zajímavý žolík v rámci obchodního jednání. Pokud by teď Peking poslal do Hongkongu armádu, byla by to ekonomická sebevražda.

Díky těmto mezinárodním okolnostem bude prodemokratické strany víc slyšet a hongongský politický uzel se může pomalu rozplétat. Záležet ale bude na tom, s čím přijde centrální vláda v Hongkongu.