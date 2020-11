‚Vězeňské mříže nezastaví náš aktivismus.‘ Aktivista Wong z Hongkongu chce před soudem přiznat vinu

Známý představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong v pondělí uvedl, že se hodlá přiznat k organizaci protivládní demonstrace před policejním ústředím v Hongkongu v loňském roce. Kromě Wonga mají v pondělí před soud předstoupit také aktivisté Ivan Lam a Agnes Chowová, informovala agentura AP. Hongkong 8:11 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodemokratičtí aktivisté Joshua Wong (vpravo), Ivan Lam (uprostřed) a Agnes Chowová přijíždějí k soudu v Hongkongu | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Wong před zahájením pondělního soudního jednání prohlásil, že on a Lam se chystají přiznat vinu v případu, v němž čelí obvinění z organizace nezákonného protestu před policejním ústředím ve čtvrti Wan Chai loni v červnu, z účasti na demonstraci a z podněcování dalších lidí.

Oba aktivisté se tak rozhodli po poradě se svými právníky. Chowová vinu přiznala již dříve.

Wong uvedl, že by ho nepřekvapilo, kdyby byl hned v pondělí vzat do vazby. Za nezákonné shromažďování hrozí v Hongkongu až pětiletý test vězení. „Domnívám se ale, že vězeňské mříže ani zákazy voleb nezastaví náš aktivismus,“ zdůraznil Wong.

Chowová podotkla, že pokud v pondělí skončí za mřížemi, bude to poprvé v životě, co se ocitne ve vězení. „Ačkoli jsem na to duševně připravená, pořád se trochu bojím,“ prohlásila.