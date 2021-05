Čeští horolezci se ze sedmitisícovky Baruntse dostali dolů, vrtulník je převáží do Káthmandú

Čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh po zlepšení počasí sestoupili z himálajské sedmitisícovky Baruntse, pod jejímž vrcholem byli uvězněni téměř čtyři dny. Podle facebookové stránky Holečka dvojici po více než kilometrovém sestupu vyzvedl vrtulník, který Čechy přepraví do hlavního města Nepálu Káthmandú. Káthmandú (Nepál) 9:36 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V sobotu večer se dvojice spojila přes satelitní telefon s Holečkovou partnerkou Klárou Janíkovou, která vyvěsila dobrou zprávu na facebook Holečka.

„Slezli jsme dneska 1100 m ve strašném lavinovém sněhu. Podařilo se nám dostat do pohodového terénu. Zítra snad poletíme heli potvorou do Lukly, abychom stihli odlet z Kathmandu domů. Z BC (base camp, základní tábor, pozn. red.) nám totiž už asi všechno odnesli, včetně jídla. Další promrzlá noc před námi,“ stojí v příspěvku.

V nedělním příspěvku stojí, že české horolezce po sestupu vyzvedl vrtulník, který je převáží do Káthmandú, odkud by se měli Holeček s Grohem dopravit zpátky do Česka.

Oba zdolali Baruntse podle webu lezec.cz novou cestou severozápadní stěnou. Expedici v severovýchodním Nepálu zahájili před téměř třemi týdny. Po dosažení vrcholu 7129 metrů vysoké hory v úterý českou dvojici zastihlo špatné počasí a uvízli v bivaku ve sněhové vánici, mlze a s tenčící se zásobou potravin.