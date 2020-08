Pro ruského opozičníka Navalného poletí německý speciál. S údajnou otravou ho má přepravit do Berlína

Pokud to stav Navalného dovolí, letecká ambulance ho přepraví na léčení z Omsku do Berlína. O převoz Navalného do zahraničí usiluje jeho rodina a spolupracovníci. Svou pomoc, včetně možnosti udělení azylu, nabídla taky Francie.

Lidskoprávní organizace aktivisty Jaky Bizilje, která přepravu politika zajišťuje, se už v roce 2018 podílela na převozu otráveného ruského aktivisty Pjotra Verzilova k léčbě do Německa.

Lídr ruské opozice Navalnyj leží v kómatu na jednotce intenzivní péče. ‚Byl otráven jedem v čaji,‘ říká mluvčí Číst článek

Čtyřiačtyřicetiletý opoziční politik a kritik prezidenta Vladimira Putina je momentálně v kómatu v omské nemocnici.

„Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím, co mu bylo přimícháno do čaje. Bylo to jediné, co ráno měl. Doktoři říkají, že jed se přes horký nápoj vstřebal rychleji. Alexej je nyní v bezvědomí,“ napsala jeho mluvčí Kira Jarmišová na twitteru.

Podle agentury RIA Novosti muselo letadlo, ve kterém Navalnyj cestoval, nouzově přistát. Místní lékaři uvedli, že bojují o politikovo přežití.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

„Lékaři dělají nejen to, co mohou, ale reálně se snaží zachránit mu (Navalnému) život,“ řekl zástupce primáře Anatolij Kaliničenko podle listu Kommersant. Stav pacienta označil za stabilní a prý se pokročilo ve zjišťování diagnózy, ale nic konkrétnějšího lékař nedodal.