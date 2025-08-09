Houbaření se může v Rakousku prodražit. Za úlovek 45 kilogramů hub Italové zaplatili kauci 1000 eur

Policie na rakousko-italském hraničním přechodu Nassfeld v Korutanech nedávno zadržela trojici Italů, která v autě převážela 45 kilogramů čerstvě nasbíraných hub. Podle rakouských médií, včetně stanice ORF, šlo zřejmě hlavně o hřiby. V Rakousku smí každý člověk nasbírat maximálně dva kilogramy hub denně. Trojice tak překročila povolené množství více než sedmkrát. Policie jim houby zabavila a na místě museli složit kauci tisíc eur.

Za hodinu na dvou místech v nadmořské výšce 750 metrů

Pravidla pro sběr hub se v Evropě výrazně liší. V Rakousku a Slovinsku platí obvykle limit dva kilogramy na osobu a den | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Případ byl oznámen úřadům, které ho dále řeší jako přestupek.

Rakouská pravidla nejsou samoúčelná. Omezení množství má chránit lesní ekosystémy. Houby totiž nejsou jen oblíbenou potravinou – hrají důležitou roli v přírodě. Pomáhají rozkládat organický materiál, zadržují vlhkost v půdě a vytvářejí symbiózu s kořeny stromů.

Nadměrný sběr může tento systém narušit, zvlášť pokud se houby sbírají ve velkém množství. Část úlovků navíc nekončí v domácnostech, ale ve výkupech nebo restauracích. Podle rakouských úřadů už pak nejde o rekreační houbaření, ale o nelegální těžbu přírodního zdroje.

Proto mají některé spolkové země kromě limitů i další opatření – například zákaz nočního sběru nebo přísnější kontroly v chráněných oblastech.

Případů přibývá

Není to ojedinělá událost. Jen před několika týdny zastavila policie na jiné straně Korutan další skupinu Italů, tentokrát s 66 kilogramy hřibů. Podle rakouských lesníků k nadměrnému sběru často dochází u přeshraničních návštěvníků – nejen Italů, ale i Slovinců nebo Čechů.

V reakci na to Rakousko posiluje nejen hraniční kontroly, ale i namátkové kontroly přímo v lese.

Každá země má jiná pravidla

Pravidla pro sběr hub se v Evropě výrazně liší. V Rakousku a Slovinsku platí obvykle limit dva kilogramy na osobu a den. Ve Švýcarsku mají některé kantony vymezené dny, kdy se houby sbírat nesmí vůbec.

Česká republika je v tomto ohledu výjimka. Sběr hub je u nás povolen bez množstevního omezení, pokud nejde o chráněné území. Právě proto mohou čeští turisté pravidla v zahraničí porušit i nevědomky.

