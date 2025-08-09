Houbaření se může v Rakousku prodražit. Za úlovek 45 kilogramů hub Italové zaplatili kauci 1000 eur
Policie na rakousko-italském hraničním přechodu Nassfeld v Korutanech nedávno zadržela trojici Italů, která v autě převážela 45 kilogramů čerstvě nasbíraných hub. Podle rakouských médií, včetně stanice ORF, šlo zřejmě hlavně o hřiby. V Rakousku smí každý člověk nasbírat maximálně dva kilogramy hub denně. Trojice tak překročila povolené množství více než sedmkrát. Policie jim houby zabavila a na místě museli složit kauci tisíc eur.
Případ byl oznámen úřadům, které ho dále řeší jako přestupek.
Rakouská pravidla nejsou samoúčelná. Omezení množství má chránit lesní ekosystémy. Houby totiž nejsou jen oblíbenou potravinou – hrají důležitou roli v přírodě. Pomáhají rozkládat organický materiál, zadržují vlhkost v půdě a vytvářejí symbiózu s kořeny stromů.
Nadměrný sběr může tento systém narušit, zvlášť pokud se houby sbírají ve velkém množství. Část úlovků navíc nekončí v domácnostech, ale ve výkupech nebo restauracích. Podle rakouských úřadů už pak nejde o rekreační houbaření, ale o nelegální těžbu přírodního zdroje.
Proto mají některé spolkové země kromě limitů i další opatření – například zákaz nočního sběru nebo přísnější kontroly v chráněných oblastech.
Případů přibývá
Není to ojedinělá událost. Jen před několika týdny zastavila policie na jiné straně Korutan další skupinu Italů, tentokrát s 66 kilogramy hřibů. Podle rakouských lesníků k nadměrnému sběru často dochází u přeshraničních návštěvníků – nejen Italů, ale i Slovinců nebo Čechů.
V reakci na to Rakousko posiluje nejen hraniční kontroly, ale i namátkové kontroly přímo v lese.
Každá země má jiná pravidla
Pravidla pro sběr hub se v Evropě výrazně liší. V Rakousku a Slovinsku platí obvykle limit dva kilogramy na osobu a den. Ve Švýcarsku mají některé kantony vymezené dny, kdy se houby sbírat nesmí vůbec.
Česká republika je v tomto ohledu výjimka. Sběr hub je u nás povolen bez množstevního omezení, pokud nejde o chráněné území. Právě proto mohou čeští turisté pravidla v zahraničí porušit i nevědomky.