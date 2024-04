Hrabou se horami trosek a snaží se najít oblečení pro děti. Palestinci jsou v zničeném Chán Júnisu zoufalí

Den poté, co izraelská armáda oznámila, že stahuje své jednotky, se do Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy sjížděly proudy Palestinců, aby zachránily, co se dá, z rozsáhlé zkázy, která zde zůstala po izraelské ofenzivě. Mnozí se sem vrátili a zjistili, že jejich město je změněné k nepoznání, napsala dnes agentura AP. Gaza 15:40 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosky v Pásmu Gazy | Foto: Mahmoud Issa | Zdroj: Reuters

Desítky budov byly zničeny nebo poškozeny a na místech, kde kdysi stávaly byty a obchody, jsou nyní hromady trosek. Ulice byly srovnány se zemí. Boje poškodily školy a nemocnice.

„Mnoho oblastí, zejména centrum města, se stalo nevhodnými pro život,“ řekl Mahmúd Abdal Ghaní, který uprchl z Chán Júnisu v prosinci, když Izrael zahájil pozemní invazi do města. „Zjistil jsem, že se můj dům i domy mých sousedů proměnily v trosky,“ dodal.

Izrael vyslal do Chán Júnisu vojáky při své prudké pozemní ofenzivě, která byla odpovědí na říjnový teroristický útok provedený radikálním hnutím Hamás na jižní Izrael. Podle izraelských úřadů bylo zabito 1200 lidí, převážně civilistů, a zhruba 250 lidí bylo vzato jako rukojmí.

🇮🇱🇵🇸 Suite au retrait des unités israéliennes de Khan Yunis , des images de destructions dans divers quartiers de la ville ont commencé à circuler largement dans les médias arabes. Cela comprenait des scènes près de l' hôpital Al-Amal , où l'opération locale de Tsahal se poursuit… pic.twitter.com/l8emB0z8Nd — KocovichInsights (@kocovich) April 8, 2024

Válka, která trvá již sedmý měsíc, zabila podle místních zdravotnických úřadů více než 33 000 Palestinců, převážně žen a dětí, vyhnala z domovů většinu z 2,3 milionu obyvatel území a rozsáhlé oblasti obléhaného Pásma Gazy se staly neobyvatelnými.

Izrael uvedl, že město bylo hlavní baštou Hamásu, a tvrdí, že jeho operace v posledních několika měsících vedly k úmrtí tisíců ozbrojenců a způsobily velké škody na rozsáhlé síti tunelů, které Hamás používá k přesunu zbraní a bojovníků. Rovněž tvrdí, že našel důkazy o tom, že ve městě jsou drženi rukojmí.

Stažení vojáků uvolnilo cestu některým Palestincům, kteří se vrátili do oblasti, aby se prohrabali horami trosek a pokusili se najít zbytky svého majetku. Nadžva Ajášová uvedla, že se nemohla dostat do bytu své rodiny ve třetím patře, protože schody byly pryč.

Cíle bombardování vybírá pro Izrael AI. Civilní oběti jsou přípustné, zpravodajci preferují ‚hloupé bomby‘ Číst článek

Její bratr se přes zkázu vyšplhal nahoru a dostal dolů nějaké věci, včetně lehčího oblečení pro její děti. Další obyvatel Chán Júnisu Básil abú Násir, který uprchl poté, co jeho dům v lednu zasáhl letecký útok, popsal, že se velká část města proměnila v trosky.

V neděli, krátce poté, co armáda oznámila, že se stáhla, bylo možné vidět fronty Palestinců opouštějících Chán Júnis s mizivým majetkem. Pěšky a na kolech si nesli igelitové tašky a koše na prádlo s tím, co se jim podařilo nashromáždit, zpět na místo, kam byli vysídleni. Jeden nesl srolovanou matraci, jiný větrák.

Vojenský exodus z Chán Júnisu přichází před očekávanou izraelskou ofenzívou v Rafáhu, nejjižnějším městě Gazy, kam statisíce lidí utekly před boji a které je podle Izraele poslední velkou baštou Hamásu. Ukrývá se zde přibližně 1,4 milionu lidí – více než polovina obyvatel Gazy. Vyhlídka na ofenzívu vyvolala znepokojení zemí celého světa, včetně hlavního spojence Izraele, Spojených států, které požadují věrohodný plán na ochranu civilistů.

Umožnění návratu obyvatel do nedalekého Chán Júnisu by mohlo ulevit tlaku na Rafáh, ale mnozí z nich nemají domov, kam by se mohli vrátit. Město je také pravděpodobně plné nebezpečných nevybuchlých bomb, které zde zůstaly po bojích.