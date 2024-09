Hranice mezi republikány a demokraty v USA se v závěru kampaně stírají. Rozhodnou zklamaní voliči

Jeden z uchazečů o post prezidenta Spojených států se chlubí držením zbraně a slibuje tvrdá opatření na hranicích. Druhý avizuje strop na úroky u kreditních karet a chce donutit pojišťovny, aby hradily umělé oplodnění. Kdo je demokrat a kdo je republikán, táže se v nové analýze agentura AP. Washington 19:51 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oba kandidáty to vede k formulování stanovisek, která by kdysi šla zcela proti voličskému jádru jedné a druhé strany. | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Zatímco se viceprezidentka Kamala Harrisová a exprezident Donald Trump snaží v závěru kampaně rozšiřovat své voličské koalice, hranice, které dlouho definovaly priority jejich stran, se podle ní stírají.

Souboj by mohlo rozhodnout to, kolik zklamaných republikánských voličů z předměstí bude hlasovat pro Harrisovou a jak velká část tradiční základny demokratů, tedy černochů, Hispánců, mladých lidí a členů odborů, se přesune k Trumpovi.

Oba kandidáty to vede k formulování stanovisek, která by kdysi šla zcela proti voličskému jádru jedné a druhé strany, a která boří dlouho platné předpoklady o hodnotách demokratů a republikánů.

Loajalita spojenců

Barbara Comstocková, která na začátku roku pomáhala vést kampaň republikánské kandidátky Nikki Haleyové, teď podporuje Harrisovou. Bývalá republikánská kongresmanka z Virginie vyjádřila úžas nad tím, že se letos více ztotožňuje s demokraty.

Konkrétně zmínila důraz Harrisové na rozšíření rodičovské slevy na dani, podporu tvrdé imigrační reformy a zahraničněpolitické postoje, které podle Comstockové vytvářejí ostrý kontrast s Trumpovým obdivem k lídrům, jako je ruský prezident Vladimir Putin.

Trump se v posledních letech opakovaně odklání od tradiční konzervativní linie Republikánské strany v obchodu nebo zahraniční politice.

V poslední době ale zachází dál a testuje loajalitu sociálně konzervativních spojenců a zastánců menšího státu programem, který upozaďuje jeho odpor vůči potratům a volá po významných vládních intervencích ve zdravotnictví a ekonomice.

Minulý týden Trump řekl, že chce, aby federální vláda zastropovala na deseti procentech úrokové sazby u kreditních karet. Minulý měsíc pak uvedl, že by podpořil federální zákon, který by nutil pojišťovny hradit asistovanou reprodukci metodou in vitro fertilizace (IVF), tedy mimotělního oplodnění vajíčka. Republikáni v Kongresu přitom opakovaně dávají najevo opačný postoj.

Někdejší kongresmanka z Havaje za Demokratickou stranu Tulsi Gabbardová, která dnes patří k prominentním zastáncům Donalda Trumpa, označila jeho přístup za projev „selského rozumu“. Kromě IVF vyzdvihla také jeho zahraničněpolitickou filozofii, jejímž cílem je zabránit zapojení USA do globálních konfliktů.

„Spousta politicky nezávislých voličů a spousta demokratů nepoznává dnešní stranu demokratů, kde se žádný demokrat ve sněmovně ani Senátu nepostaví a neřekne, že musíme ukončit válku na Ukrajině,“ řekla Gabbardová.

Podpora republikánů

U Harrisové je mezitím patrná strategie s cílem oslovovat republikánské voliče. Její kampaň v uplynulých dnech uspořádala akce zaměřené na potraty, zabezpečení hranice a zakládání malých podniků, při kterých vystoupili i republikánští činitelé.

Na nominačním sjezdu demokratů minulý měsíc dostalo prostor sedm republikánských řečníků. A hned několik skupin oddělených od kampaně včetně organizací jako „Republikánští voliči proti Trumpovi“ utrácí miliony dolarů ve snaze pomoci Harrisové zapůsobit na zklamané republikány.

Harrisová zároveň slíbila, že v případě zvolení bude v jejím kabinetu i republikánský zástupce, a otevřeněji mluví o tom, že vlastní střelnou zbraň a nebojí se ji použít.

„Když se někdo vloupá do mého domu, dostane kulku. Pardon,“ řekla se smíchem v rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou.

Její obhajoba vůdčího postavení Spojených států na mezinárodní scéně jí už pomohla získat podporu více než stovky někdejších republikánských činitelů v otázkách bezpečnosti a zahraniční politiky, kteří předtím sloužili pod prezidenty Ronaldem Reaganem, Georgem Bushem starším, jeho synem a také Trumpem. Je mezi nimi také bývalý viceprezident Dick Cheney.

Stranická tradice

Jakkoli si Trump a Harrisová osvojují postoje, které jsou lákavé pro druhou stranu, jejich priority se stále do velké míry shodují se stranickou tradicí.

Harrisová podporuje právo na potrat v podobě, jaká existovala do předloňského zrušení precedentu z kauzy Roeová versus Wade. Podporuje zákaz útočných zbraní, zastropování ceny inzulinu či možnost pro imigranty bez dokladů získat občanství a také slíbila ambiciózní kroky proti změně klimatu.

Republikánský exprezident uvádí, že je hrdý na to, že nejvyšší soud USA i s jím nominovanými členy zrušil právo na interrupci. Je proti téměř všem restrikcím na držení zbraní a slibuje největší deportaci přistěhovalců v dějinách USA.

Změnu klimatu Trump označuje za výmysl a nastínil energetickou politiku, která by silně podporovala průmysl fosilních paliv.