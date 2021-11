‚Není pravda, že Poláci migrantům nepomáhají.‘ Dobrovolníky ale brzdí uzavřená zóna u hranic

Aktivisté z humanitárních organizací, jako je například Granica nebo Ocalenie, zorganizovali tiskovou konferenci nedaleko běloruské hranice.

„Pro nás je to z mnoha důvodů stresující situace, především kvůli tomu, že nejsme profesionálními humanitárními pracovníky. Naše skupina Granica se skládá z dobrovolníků a místních lidí, kteří bydlí i v uzavřené zóně výjimečného stavu. Někteří z nás už několik měsíců pracují s lidmi vyhladovělými, promrzlými a vyděšenými, kteří žijí v lesích a potřebují lékařskou pomoc, jídlo a pití. Často jsou bosí,“ popisuje svoji práci v organizaci Grupa Granica dobrovolník Iwo Łoś.

Upřesňuje, že od poloviny října jeho a další organizace pomohly nebo se snažily pomoci více než třem tisícům migrantů.

„Lidé v lesích potřebují humanitární pomoc, a to na obou stranách hranice,“ vysvětluje dobrovolník Łoś. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„Je nutné, aby humanitární organizace, nezávislí pozorovatelé a média měli z běloruské i polské strany přístup do uzavřeného pásma, protože tam se odehrává to hlavní drama migrantů. Nejsme naivní a víme, že toto drama zcela cynicky rozehrává Lukašenkův režim – a je to jeho barbarská politická hra. To ale nic nemění na to, že lidé v lesích potřebují humanitární pomoc, a to na obou stranách hranice,“ vysvětluje Łoś.

K polsko-běloruské hranici by mohli mít přístup novináři a humanitární pracovníci Číst článek

Dál už jít nelze, protože tam je pásmo výjimečného stavu a v hlubokých lesích se pohybují skupinky migrantů, kterým se nějakým způsobem podařilo dostat přes ten žiletkový plot dál do Polska. Těmto lidem humanitární organizace pomáhají.

Do této oblasti východního Polska přijela také známá herečka Maja Ostaszewska, která se zúčastnila jedné takové záchranné mise.

„Za těch pár dní jsem viděla srdcervoucí věci. Narazili jsme na tři prázdná tábořiště. V jednom z nich musela žít rodina s malými dětmi, protože jsme našli rozházené plínky a botičky a pár věcí, které si člověk s sebou bere do letadla na krátkou cestu. Bylo jasné, že toto místo museli opustit ve velkém spěchu, protože tu nechali i letenky. Nestihli jsme jim pomoci a nevíme, co s nimi je. V dalším táboře zůstaly lahve se žlutou špinavou vodou, kterou ti lidé pili. Mí přátelé našli tři kluky ze Sýrie a Iráku – asi tak ve věku mého syna – a byli tak promrzlí a psychicky zničení, že nebyli schopní se sami převléct,“ popsala herečka.

Věci, které po sobě zanechali migranti na místech bývalých tábořišť | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Ostaszewskou ale nejvíc zasáhl příběh skupinky dalších uprchlíků.

„Včera jsme potkali pár – manžele a jejich kamaráda. Ti lidi byli zmlácení a sebrali jim peníze, telefony i doklady. Jednoho z mužů praštili do hlavy kusem železa a museli ho převézt do nemocnice. A ta žena se bála, že zůstane sama a že ji znásilní. Není pravda, že Poláci migrantům nepomáhají, hodně lidí kvůli tomu, stejně jako já, nemůže spát a nesouhlasí s tím. Bezpečná hranice je taková, na které nikdo neumírá, smrt v lese si nikdo nezasluhuje. Vyzýváme proto vládu, aby umožnila humanitární pomoc těmto lidem. Oni nemají s politikou nic společného a stali se oběťmi politiky běloruského režimu. Jsou to lidé jako my. Brzy udeří mrazy a my nechceme, aby v našich lesích a našich hranicích umírali lidé, celé rodiny, matky, děti,“ dodala.

Ze vzniklé situace polští dobrovolníci obviňují nejen běloruský režim, ale také polskou vládu, která brání humanitární pomoci.