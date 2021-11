Na hraničním přechodu mezi Ruskem a Čínou čeká na odbavení více než tisíc kamionů

Na rusko-čínských hraničních přechodech se tvoří rekordní fronty kamionů, na odbavení jich tam čeká až 1500. Vynucené prostoje stojí dopravní firmy miliony rublů. Zácpy na hranicích mají nejen objektivní příčiny, což jsou zavedené kvóty, ale vznikají také uměle, napsal v pondělí ruský list Vedomosti. Moskva 23:35 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na největším přechodu Zabajkalsk-Mandžusko čeká skoro 1000 kamionů, zatímco pohraničníci a celníci jsou s to za den odbavit maximálně 360 vozů. (Ilustrační foto) | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Na největším přechodu Zabajkalsk-Mandžusko čeká skoro 1000 kamionů, zatímco pohraničníci a celníci jsou s to za den odbavit maximálně 360 vozů. Fronty mezitím vznikly i na dalších hraničních přechodech. Kvůli prostojům se dodávky zboží z Číny po silnici prodloužily na 30 až 40 dnů, zatímco dříve to bylo přibližně 20 dnů. Dopravní firmy tvrdí, že takové fronty na hranicích ještě nezažily, i letos v létě na hranicích čekalo maximálně asi 500 kamionů.

Generální ředitel společnosti Rustrans-spedition Kondratij Gajkevič uvedl, že více než 100 vozidel této společnosti už tři týdny nemůže projet přes hraniční přechod v Zabajkalsku. Kvůli zavedení kvót nemůže přechod odbavit více než 200 kamionů za 24 hodin, dodal.

Z Číny do Ruska a dál do Evropy kamiony převážejí oděvy, obuv, počítače, čisticí prostředky pro domácnosti, elektroniku, auta a další spotřební zboží. Opačným směrem putují náhradní díly k autům, zemědělské výrobky, potraviny anebo dřevo.

Hraniční přechody se začaly ucpávat už loni, a to kvůli opatřením zavedeným proti šíření koronaviru. Letos čínské úřady zvýšily kvótu pro vjezd ruských kamionů, ale ta vzhledem k rostoucím objemům přepravovaného nákladu ani tak nestačila. Navíc se přechody z čínské strany čas od času zavírají kvůli kontrolám, svátkům a podobně.

Zácpy podle Vladimira Pavlovského z logistické platformy Cargotogo vznikají kvůli tomu, že Číňané velice pečlivě testují na covid-19 všechny, kdo překračují hranici. Situaci zhoršuje i zvýšení objemu přepravy nákladů před novoročními svátky.

Ztráty mají kvůli zpoždění dodávek hlavně příjemci zboží. Přepravce stojí den prostoje kamionu 25 000 až 40 000 rublů (asi 7700 až 12 300 Kč), a to kvůli dodatečným nákladům na řidiče a na skladování zboží. Jenom na přechodu Zabajkalsk-Mandžusko přicházejí dopravní firmy každý den asi o 40 milionů rublů (12,3 milionu Kč).

Ruští celníci tvrdí, že se snaží usnadnit situaci tím, že organizují na přechodech noční směny. Jiní volají po zvýšení počtu přechodů: s Finskem jich má Rusko šest, ale na třikrát delší hranici s Čínou jen pět. Podle nejmenovaného zdroje z jedné dopravní společnosti zácpy vznikají také uměle a čínská strana podle něj prosazuje nový způsob přepravy zboží - vpustí jen ty ruské kamiony, které na čínském území odpojí návěs a vrátí se zpět do Ruska, a až se naloží zboží, teprve potom znovu vjedou do Číny a návěs odvezou. Číňané prý také preferují spřízněné místní ruské firmy, které si účtují od ostatních půl milionu rublů za to, že jejich zboží přepraví do celního skladu. Mezi místními a cizími dopravci tak vznikají ustavičné konflikty.

Situaci zhoršilo uzavření hraničních přechodů mezi Čínou a Kazachstánem a také zdražení námořní dopravy až na pětinásobek dřívějších cen. Experti tak předpovídají, že se situace nezlepší, dokud nebudou zrušena opatření proti šíření nákazy koronavirem.