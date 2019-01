Mám právo vyhlásit stav nouze, prohlásil Trump v Texasu. Ve Washingtonu se mezitím protestovalo

Donald Trump je připravený vyhlásit v USA stav nouze, aby získal peníze na stavbu bariéry na hranici s Mexikem. Americký prezident to řekl na začátku své čtvrteční cesty do příhraničního města McAllen na jihu Texasu. Trump ale stále ještě upřednostňuje dohodu s Kongresem, o kterou se zatím marně snaží. Spor brání schválení rozpočtu pro stovky vládních institucí, které tak jsou už tři týdny zavřené. U Bílého domu se mezitím protestovalo. Washington 10:56 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump v Texasu. | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Trump se v Texasu vydal jak přímo do terénu k hranici, tak i na organizované setkání s pohraničníky, kteří ho podpořili ve snaze stavět bariéru a ukázali mu třeba zadržené pašované drogy, případně tunely, jež vznikají pod oplocenou hranicí.

Shutdown ochromil Washington. Turistům se zavřela muzea, mimo provoz je i kamera ve výběhu pandy Číst článek

Prezident prohlásil, že podle právníků Bílého domu má v této situaci absolutní nárok na to vyhlásit v zemi stav nouze. Ani na opakovanou otázku v rozhovoru pro televizi Fox News ale neřekl, jak dlouho chce ještě čekat. Takové prezidentovo rozhodnutí by odpůrci velmi pravděpodobně napadli u soudu.

U texaské hranice byli ve čtvrtek připraveni i příbuzní lidí zavražděných ilegálními migranty, kteří před kamerami vypověděli svoje příběhy. Ty šéf Bílého domu čas od času používá k podpoře své politiky.

Jeho oponenti mu nicméně připomínají, že podle studií na základě vládních dat je mezi ilegálními imigranty nižší kriminalita než u obecné americké populace.

Pokud v pátek neskončí paralýza amerických vládních úřadů, které nemají peníze na provoz, vstoupí krize do čtvrtého týdne a stane se nejdelší v historii.

U Bílého domu ve Washingtonu kvůli tomu protestovaly stovky státních pracovníků, kteří teď nedostávají peníze a cítí se být rukojmími svého vlastního zaměstnavatele.

Demonstrace ve Washingtonu

Zatímco na pódiu vášnivě řečnili předsedové zaměstnaneckých organizací a demokratičtí kongresmani včetně Bernieho Sanderse, frustrovaní účastnici protestu křičeli, že chtějí svou práci a své peníze, a to hned.

Někteří byli rozlíceni k nepříčetnosti. „Nejsem republikán, nejsem demokrat, nevolil jsem toho ubožáka za prezidenta, jen říkám: Nechte nás sakra pracovat!“ křičel opravář výtahů ve vládních budovách s tím, že už tři týdny nemá zakázky a je bez příjmu.

Fotogalerie (6)







Jiní berou svou situaci aspoň na první pohled s úsměvem. Opodál stál asi desetiletý chlapec, který si na transparent napsal: Nechte mého tátu, ať se může vrátit do práce a dostat zaplaceno.

Zmíněný táta se představuje jako Brian Moravec, pravnuk českých přistěhovalců a zaměstnanec ministerstva zemědělství. „Pracuju na genetickém výzkumu jahod, ale teď mám nucené volno. Zatím jsem nezmeškal výplatu, ale v pondělí se to stane, a pak to pro nás bude mnohem těžší,“ řekl pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž zahraničního zpravodaje Jana Kaliby z demonstrace u Bílého domu

„Můj manžel je hlavní živitel rodiny,“ vložila se do hovoru Brianova žena Maria. „Zápasíme s tím, abychom zaplatili své účty. Naštěstí máme širší rodinu, která nás podporuje. Ale je to velmi stresující situace, v noci často nemůžeme spát, a když to tak půjde dál, bude pro nás složitější a složitější platit za jídlo, za střechu nad hlavou, kupovat věci pro děti.“

Takových příběhů jsou teď ve Spojených státech tisíce a nikdo neví, jak dlouho ještě bude tahle krize trvat. Dav lidí, který se nakonec přesunul dlouhým průvodem o jeden blok dál k Bílému domu, si přeje, aby okamžitě skončila.