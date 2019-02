Rozhodnutí ještě nepadlo, vojenští plánovači pracují na analýze, říká o hraniční zdi šéf Pentagonu

Úřadující šéf Pentagonu Patrick Shanahan zatím nemá jasno o tom, zda je zeď na hranici s Mexikem vojenskou nutností a kolik peněz z rozpočtu ministerstva obrany bude zapotřebí na její stavbu. Řekl to v noci na neděli novinářům na palubě letadla, jímž se vracel do USA z cesty do Německa.

