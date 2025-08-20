‚Hřebík do rakve myšlenky na vznik palestinského státu.‘ Izrael povolil stavbu osad na Západním břehu
Izraelská vláda definitivně schválila výstavbu osad nedaleko Jeruzaléma na okupovaném Západním břehu, informoval ve středu server The Times of Israel. Projekt dlouhodobě kritizují palestinští představitelé, arabské státy i Evropská unie. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) ho minulý týden označil za nelegální.
Schválení výstavby zhruba 3400 bytových jednotek v oblasti nazvané E1 (East 1) východně od Jeruzaléma oznámil minulý týden izraelský ministr financí Becalel Smotrič. Nyní ho podle serveru The Times of Israel definitivně potvrdil plánovací výbor civilní správy, který spadá pod izraelské ministerstvo obrany.
Smotrič ve středu označil tento krok za historický, podle něj prakticky smaže iluzi dvou států a upevní vliv židů „v srdci Země izraelské“. „Každá osada, každá čtvrť, každá bytová jednotka je dalším hřebíkem do rakve nebezpečné myšlenky na vznik palestinského státu,“ dodal krajně pravicový ministr, který dlouhodobě otevřeně hovoří o anexi Západního břehu.
Výstavbu osad v oblasti E1 Izrael plánoval mnoho let, ale kvůli silné mezinárodní kritice projekt zmrazil. Většina zemí považuje obecně výstavbu židovských osad na Izraelem okupovaném Západním břehu za nelegální z hlediska mezinárodního práva.
Smotrič loni prohlásil, že letošní rok bude rokem, kdy Izrael prosadí suverenitu nad celým Západním břehem. Stejně se dlouhodobě vyjadřuje i ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, který otevřeně hovoří i o možném návratu židovských osadníků do Pásma Gazy.
Nynější rozhodnutí povolit výstavbu židovských osad v oblasti E1 je podle Smotriče reakcí na záměr několika dalších zemí uznat v září na zasedání Valného shromáždění OSN palestinský stát. Pokud se tak stane, budou uznávat palestinský stát, který zatím neexistuje, asi tři čtvrtiny států OSN.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.
Západní břeh, kde žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů, rozdělila mírová dohoda z Osla z roku 1993 na tři zóny. Více než 60 procent zabírá zóna C, která je plně pod správou Izraele, zóna A je pod správou Palestinců a v zóně B je civilní správa v rukou Palestinců, kteří se ale o bezpečnost dělí s Izraelci.