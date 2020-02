Hromadná rvačka v Kazachstánu si vyžádala osm mrtvých. Celkem se zapojily tři vesnice a 300 lidí

Jourová kritizovala polskou justici a maďarská média. ‚Jsou to křehké demokracie,‘ prohlásila

Připomíná, že to není tak dlouho, co se Polsko a Maďarsko staly demokraciemi, a upozorňuje na slova Tomáše Garrigua Masaryka, že demokracie potřebuje 50 let nerušeného vývoje.