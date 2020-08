Hromadné testování na koronaviru: Los Angeles plánuje otestovat 600 tisíc studentů

Druhé nejlidnatější město v USA a středisko stejnojmenného okresu Los Angeles oznámilo, že v rámci postupného návratu k prezenční výuce plánuje pravidelně testovat na koronavirus 600 tisíc studentů a 75 tisíc zaměstnanců ve školství, informoval deník The Guardian. Los Angeles 13:46 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šíření koronaviru ve Spojených státech | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Vedoucí největšího kalifornského školního okrsku Austin Beutner řekl ve svém prohlášení, že program bude poskytovat pravidelné testování na covid-19 a bude trasovat případný kontakt s nakaženými studentů, zaměstnanců škol a jejich rodin. „Mimořádné okolnosti vyžadují mimořádné kroky. Víme, že je takové testování bezprecedentní, ale je nezbytné,“ řekl Beutner.

Testování by mělo podle deníku The Guardian postupně začít již od pondělí a postupně by mělo být dostupné pro všechny studenty i zaměstnance a v případě pozitivního testu i pro jejich rodiny. Přednostně bude okrsek testovat zaměstnance, kteří pracují v centrech péče o děti, které jsou na rozdíl od škol aktuálně otevřené.

Postupně by ale testování mělo být zpřístupněno pro všechny. Frekvence testování bude potom podle Beutnera záviset na vývoji pandemie a počtu nakažených.

300 dolarů na studenta

Školy jsou v Los Angeles zavřené již od března a pravděpodobně ještě zavřené v blízké budoucnosti zůstanou. Aktuální plán je začít nový školní rok online. Pro otevření škol stát musí totiž vytvořit přesný plán a to se zatím nestalo. Navíc, jak uvedl Beutner pro LA Times, počet nakažených v Los Angeles stále daleko přesahuje státní pokyny pro bezpečný návrat do školy.

Hromadné testování bude podle Beutnera okrsek stát přibližně 300 dolarů na studenta za školní rok. To je v přepočtu přibližně 6,5 tisíce korun. Celkově tak testování přijde na více než čtyři miliardy korun.

Beutner doufá, že LA půjde jako příklad pro zbytek Spojených států, aby monitorovaly počty nakažených studentů, a díky tomu lépe zvládaly šíření covidu-19.

Plán k otevření škol pro prezenční výuku od září má zatím jediný stát, a to New York. Jak bude tento stát studenty testovat, zatím ale není jasné. „Školy v New Yorku se mohou od září otevřít,“ řekl guvernér státu New York Andrew Cuomo. Otevření odůvodnil tím, že New York, který byl ještě nedávno epicentrem nákazy koronaviru, má oproti jiným státům nizký komunitní přenos.

Před šířením viru ve školách by mělo pomoci testování všech zaměstanců škol. Těm vedení města podle New York Times nařídilo, aby se nechali otestovat před obnovením výuky dne 10. září. Lidé pracující ve školství by navíc měli být pravidelně testováni během celého školního roku. Vedení New Yorku ale zatím nevysvětlilo, jak budou testováni studenti.

Los Angelský plán testování přišel jako reakce na data, která ukazují exponenciální růst nakažených koronavirem mezi americkou mládeží. Jen během dvou týdnů v červenci totiž přibylo 97 tisíc případů nakažených mladistvých. Tento nárůst zapříčinil obavy odborníků, že příliš rychlé obnovení prezenční školní výuky by mohly podpořit další nárůst počtu případů.