Přijetí úplatku a bigamie. Bývalý předseda čínské firmy Huarong byl odsouzen k trestu smrti

Přehrada v Srbsku zažívá ‚ekologickou genocidu‘. U hráze je až 40 000 metrů krychlových odpadků

Řeka Lim po vydatných deštích spláchla všechno, co do ní lidé naházeli od Plavu v Černé Hoře až do Potpećské přehrady u srbského města Priboj. Místní nyní označují jezero za plovoucí skládku.