Analýza vazeb Huawei na tajné služby? ‚Balding svůj výzkum publikoval zbytečně brzo,‘ míní sinolog

Uniklé životopisy dokazují, že zaměstnanci Huawei jsou napojeni na čínské zpravodajské služby a armádu, tvrdí Christopher Balding z Fulbrightovy univerzity ve Vietnamu. Svojí analýzou způsobil rozruch, ovšem podle Filipa Jirouše z projektu Sinopsis materiál prezentoval zbytečně brzo. A ve výsledku tak spíš nahrál těm, kteří za čínskou společnost lobbují. Praha 15:21 8. srpna 2019

„Ačkoliv má spoustu materiálů, tak tu studii publikoval po přečtení či analýze pouze několika z nich. Sám dokonce uvádí, že je to pouze zlomek toho, co má. Zároveň odmítal se o data dělit, tak to nevrhá dobré světlo,“ řekl sinolog Radiožurnálu.

Balding analyzoval tisíce životopisů zaměstnanců Huawei, které získal z nezabezpečených čínských webů nabízejících práci.

Jirouš připomíná, že Balding už data poskytl i dalším výzkumníkům, kteří jeho závěry posléze potvrdili. Přesto by podle něj bylo lepší práci zveřejnit ve chvíli, kdy by měl více výsledků.

„Chápu tu urgenci a potřebu do té debaty zasáhnout, lobbistům za Huawei ale Baldingova práce dala ve finále další materiál, proč zpochybňovat všechno, co hlavně západní kritici o Huawei říkají,“ vysvětlil.

Christopher Balding v životopisech objevil vazby pracovníků Huawei na Čínskou lidově osvobozeneckou armádu nebo ministerstvo státní bezpečnosti, což je zpravodajská služba Číny.

Podle Filipa Jirouše je to tak další důkaz o napojení Huawei na čínský stát: „Huawei dlouhodobě lže o tom, jak funguje v systému a jaké má nebo nemá napojení na čínskou armádu, tajné služby a samotný stát.“

Huawei jakékoliv napojení čínské bezpečnostní složky dlouhodobě odmítá. „Vyjma samotného zakladatele, který byl v armádě,“ připomněl Jirouš minulost Žena Čeng-feje. „Víme taky, že bývalá ředitelka společnosti působila v ministerstvu pro státní bezpečnost, což je obdoba KGB,“ dodal.

Závěry Baldingova výzkumu podle něj podporuje i množství žalob na ty, kteří jsou například ve Spojených státech podezřelí ze špionáže. Polská civilní kontrarozvědka pak v lednu zatkla ředitele tamní pobočky Huawei, jehož podezírá ze špionáže.

Jirouš míní, že největším problémem Huawei je jeho neprůhlednost, například pokud jde o vlastníky firmy. Huawei tvrdí, že jejími majiteli jsou zaměstnanci, ale to podle sinologa prokazatelně není pravda.

„Jediné, co víme, je to, že společnost Huawei lže, že to jsou zaměstnanci, ale ti to prokazatelně nejsou.“

Britské Centrum pro hodnocení kybernetické bezpečnosti ve svých výročních zprávách opakovaně kritizuje zranitelnosti systémů Huawei. Podle sinologa jde o další důkaz neprůhlednosti. „Měl jsem možnost bavit se s lidmi z tohoto konkrétního centra. Když s problémem přijdou za jinou firmou – třeba za Ericssonem, Samsungem – a vysvětlí jim ho, firma to opraví. Huawei většinou tvrdí, že problém opravil, ale po čase se objeví znovu.“

Centrum platí mimo jiné i samotný Huawei: „Pokud to centrum pravidelně říká, že není schopno potvrdit, že firma není bezpečnostním rizikem, znamená to, že říká, že je bezpečnostním rizikem.“

Před společností Huawei varoval loni v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nezveřejnil žádný konkrétní problém. Varování, minimálně veřejně, založil na existenci zákona, který v Číně de facto všem firmám nařizuje spolupracovat se zpravodajskými službami a poskytnout jim informace, o které si řekne.

Reakce Huawei Vedení technologické společnosti Huawei dlouhodobě popírá napojení na čínské bezpečnostní složky. Stejně tomu je i v případě studie Christophera Baldinga. „Žádný z tzv. životopisů zaměstnanců Huawei, které cituje docent Balding, není ověřený a ani se nedomníváme, že ony tři z údajně 25 tisíc shromážděných životopisů jsou skutečné. Společnost Huawei by nikdy nepostoupila interní dokumenty třetí straně. Závěry tzv. zprávy jsou velmi neurčité a spekulativní. Společnost Huawei má velmi přísná interní pravidla pro nábor kandidátů s pracovní zkušeností z armády nebo státních složek. V rámci náborového procesu musí, mimo jiné, kandidáti doložit, že svůj pracovní vztah s armádou nebo vládou ukončili,“ reagovala společnost na dotaz Radiožurnálu. „Zaměstananci společnosti Huawei nespolupracují s žádným z čínských úřadů,“ dodal její mediální zástupce s tím, že se stejnými zásadami řídí po celém světě, tedy i v Česku.